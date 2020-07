Vettel és Bottas a Renault jelöltjei között

//formula.hu/f1/2020/07/01/vettel-es-bottas-a-renault-jeloltjei-kozott

2020-07-01 16:53:00

2020-07-01 16:53:00

Két élmenőt is kiszúrt magának Daniel Ricciardo helyére a Renault. Az istálló 2021-re Esteban Ocon mellé keres egy olyan csapattársat, aki „kész elkötelezni magát” – fogalmazott a csapatfőnök.

Bár a Formula-1 extrém hosszúra nyúló idei „téli” szünete alatt kevés izgalomról számolhattunk be, azért nem minden nap telt el eseménytelenül. Daniel Ricciardo például úgy döntött, hogy 2021-re a Renault-t maga mögött hagyva leigazol a McLarenhez, így a hoppon maradt csapatnak idén új pilóta után kell néznie. A csapatfőnök elmondása alapján egy Ricciardóhoz hasonló kalibert keresnek. A már visszavonult Fernando Alonso neve korábban is felmerült, most pedig a mercedeses Valtteri Bottas és a ferraris Sebastian Vettel is felkerült a listára.

„Valtteri az a pilóta, aki időnként borsot tör [Lewis] Hamilton orra alá. Sok van még benne, és szeretne bizonyítani. A kapcsolódó pénzügyi kérdésekről nem beszélnék, noha az elsődleges célunk az infrastruktúránk fejlesztése. Vettel egy szabad pilóta, ő is a jelöltjeink közé kerülhet, ha kellően motivált a folytatásra” – idézte Cyril Abiteboul szavait a L’Equipe magazinnak adott interjúból a PlanetF1.

Abiteboul nyilatkozata alapján hiába rendelkezik a Renault saját pilótanevelő intézménnyel, az istálló következő versenyzője várhatóan az aktuális F1-es mezőnyből kerül majd ki. „A következő évekre több lehetőségünk is van. Ott van az akadémia fiatal pilótákkal, akikben hiszünk. Decemberig, az F2-es szezon végéig azonban ennél többet nem tudunk. A csapatnak egy tapasztalt versenyzőre van szüksége, aki motivált, és képes előre vinni a projektet. Nem akarunk a pilótapiac utolsói közé kerülni – olyan pilótát akarunk találni, aki kész elkötelezni magát velünk.”