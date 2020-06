Vettel és Leclerc visszatértek a versenypályára

//formula.hu/f1/2020/06/23/vettel-es-leclerc-visszatertek-a-versenypalyara

2020-06-23 17:40:00

Legújabban a Ferrari csatlakozott azon Formula-1-es csapatok sorába, amelyek a jövő hétvégén startoló szezonkezdet apropóján tesztet bonyolítottak le. Charles Leclerc és Sebastian Vettel Mugellóban körözött.

A tesztet nem is igazán nevezhetjük „bejáratásnak”, hiszen nem a technikáról szól, a csapat a 2018-as SF71H-t vette elő a gyakorláshoz, amit kevesebb korlátozás mellett nyüstölhettek, mint az idei modellt. Illetve ha bejáratás, akkor inkább az autót három és fél hónapja nem vezető pilóták, és az új munkakörülményeket megszokni igyekvő csapattagok számára az. A csapat által az eseményről közölt képekből is jól látszik, hogy az arcmaszk kötelező elem a garázsban, és a távolságtartási ajánlások betartására való törekvés miatt az autón is másmilyen ütemben folyik a munka, mint az megszokott.

Bár Leclerc a múlt héten Maranello utcáin már meghajtotta az idei autót, mindkét pilóta számára ez volt az első igazi teszt a barcelonai előszezoni gyakorlások befejezte óta – Vettel számára pedig az első azóta is, hogy májusban bejelentette, év végén távozik a Suderiától.

A napot Vettel nyitotta, aki délután adta át a volánt csapattársának Mugellóban – a pályán az utóbbi évtizedben ritkán ténykedett F1-es csapat, most viszont fokozódott a Firenzétől északra fekvő helyszín relevanciája, hiszen jó esély van rá, hogy idén először Formula-1-es nagydíjnak is otthont adhat a formálódó naptárban. A két pilóta körözéséről néhány távoli, rajongói videófelvétel is készült.

Bár a 2018-ban hat futamot nyerő SF71H-t már jól ismerhetjük, mégis tartalmazott egy újdonságot, hiszen felkerült rá a #WeRaceAsOne logó az F1 által frissen indított kampány jegyében. Részükről egyelőre ennyi az utalás, és nincs szivárványszínű halo, amit a McLaren hétfőn nagy port kavarva bemutatott – de persze ez még változhat.

Az elmúlt héten a Mercedes Silverstone-ban, a Renault pedig Spielbrgben tesztelt szintén a 2018-as autójával, a héten pedig az Alpha Tauri és a Red Bull is hasonlóra készül. A McLaren és a Haas azonban azt közölte, ők semmilyen autót nem fognak a pályára vinni a jövő hétvégi Osztrák Nagydíj pénteki szabadedzése előtt.