A Ferrari szerint a többiek nem korrektek

2019-10-29 11:27:00

Mattia Binotto szerint amikor nekik volt gyengébb a motorjuk, nem vádolták csalással a Mercedest, mint ahogy most sem mondogatják, hogy biztosan valami trükk miatt gyorsabbak a kanyarokban. Érdekes interjú.

Ahogy arról beszámoltunk, a riválisok továbbra is azt gyanítják, a Ferrari motorjával valami nem szabályos, Mattia Binotto csapatfőnök viszont azt mondta, hogy alig várja a hivatalos óvást, mert akkor végre tiszta vizet önthetnének a pohárba. Ilyen viszont egyelőre nem érkezett, Binotto pedig az Autosportnak részletesebben is beszélt a helyzetről.

"Először is: minden csapat keményen dolgozik azért, hogy előnyt kovácsoljon, mi is nagyon keményen dolgoztunk az erőforrás-csomagunk javításán, mert az nem volt a legjobb a szabályok bevezetésekor, 2014-ben. Ha most mi vagyunk elöl, egyszerűen büszkének kell erre lennünk" - fogalmazott a csapatfőnök, aki szerint sajnálatos, hogy miket lehet olvasni róluk mostanában.

"Más versenytársaknak volt előnyük a múltban és senki sem hibáztatta őket ezért. Amikor nekünk, a Ferrarinak hátrányunk volt az erőforrás terén, az egyetlen dolog, amit tettünk, hogy megpróbáltunk javítani rajta. Sokkal sportszerűbb lenne, ha nem kellene ezeket a kommenteket olvasni és hallgatni" - tette hozzá némileg felháborodva.

Binotto szerint a Ferrari teljességgel nyugodt az ügyet illetően, nem is érdekli, hogy az FIA vizsgál-e valamit még, vagy sem, szerinte ez abszolút a többiek problémája és nem az övék. "Az FIA mindig és folyamatosan elemzi a telemetriát, mindig ellenőrzi, hogy az erőforrások megfelelnek-e a szabályoknak és minden évben, valamint minden futam után felül is vizsgálja magát. Nem tudok semmi olyanról, hogy valaki valami konkrétumot is jelentett volna nekik."

A csapatfőnök azt is hangsúlyozta, hogy az emberek elfelejtik: az egyenesben mutatott tempó nemcsak a motorerőtől függ, hanem az aerodinamikai csomagtól is. Erős a motor, de nem ennyire. "Ezen a téren előnyünk van, talán nem olyan nagy, mint azt egyesek talán gondolják, de ez csak a kemény munkán múlt és nagyon büszkék vagyunk rá. Nem nekünk van a legtöbb leszorítóerőnk, ezért nem vagyunk a leggyorsabbak a kanyarokban, de ezért kisebb a légellenállásunk, ami a motorerőn felül plusz előnyt jelent az egyenesekben."

A végére pedig meg is fordította a riválisok panaszait. "Ez arról szól, hogy eldöntjük, hol akarunk gyorsabbak lenni. Mi sosem hibáztatjuk a többieket azért, mert gyorsabbak a kanyarokban. Szóval azért olyan gyorsak, mert van valami trükkjük? Nem hiszem, ahogy nekünk sincs ilyenünk az egyenesekben. Ez csak arról szól, hogy hogyan tervezzük és hogyan használjuk az autót."