Mexikó Hamiltoné, a hatodik vb-cím még nem

2019-10-27 20:02:00

Max Verstappen büntetése után jelentősen felborult minden a Mexikói Nagydíj időmérője után, és a Ferrari örökölt meg egy első sort a rajtrácson. Hamilton az eredmények viszonylag szerencsés alakulása esetén vb-címet is ünnepelhetett.

A Mexikói Nagydíj időmérőjét eredetileg Max Verstappen nyerte meg, az utolsó másodpercekben azonban Valtteri Bottas csúnyán összetörte az autóját. A balesetnek nem csak magára a finnre volt hatása, hanem érdekes módon az időmérőt eredetileg nyerő Verstappenre is, ugyanis a holland semennyit nem lassított a finn környékén. Ezt végül nem úszta meg büntetés nélkül, ennek köszönhetően pedig három hellyel hátrasorolták a rajtrácson.

Az első rajtkockát így Charles Leclerc örökölte meg, mellé pedig a csapattárs Sebastian Vettel állhatott fel. A harmadik helyről induló Lewis Hamilton akár a világbajnoki címet is bebiztosíthatta, ehhez azonban a dolog első feleként minimum az kellett az egyszerűbb forgatókönyvhöz, hogy dobogón legyen, másrészt pedig 14 ponttal többet szerezzen, mint csapattársa, Valtteri Bottas.

A két fő vb-esélyes Mercedes között ott volt a két Red Bull, végül egyébként ők lettek a rajt főszereplői is: Hamilton megcsúszott, ezzel pedig kiterelte a pályáról Verstappent is, amellett, hogy ő is lement a fűre. Mindketten több helyet estek vissza, Hamilton a hatodik, Verstappen a nyolcadik pozícióba: a harmadik helyre a két Ferrari mögé Alex Albon, Albon mögé pedig Carlos Sainz jött fel. Hamilton gyorsan visszajött harmadiknak, amikor viszont Verstappen is elkezdett volna felzárkózni, összeért Bottasszal és jobb hátsó defektet kapott, ezzel pedig jelentősen visszaesett.

A rajt pillanatai:

VIRTUAL SAFETY CAR (LAP 1/71)



We've got lots of debris in Sector 1



Minor contact between Hamilton and Verstappen meant they both took to the grass#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/NzydIEGVJ5 — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

A két Ferrari, Leclerc-Vettel sorrendben kezdett meglépni a többiektől, mögöttük körvonalazódni látszott egy Albon-Hamilton csata. A verseny elején előkelő pozícióban volt mindkét McLaren, a nyolcadik körben, amikor Bottas is megelőzte mindkettejüket, a hatodik-hetedik helyen haladtak. Az első kerékcserék katasztrofálisan alakultak Lando Norris számára, ugyanis az egyik hátsó kereke nem ment fel az autóra rendesen, emiatt pedig, bár visszatolták és folytatni tudta a versenyt a kerék normális rögzítése után, minden esélye elszállt bármilyen komoly eredménye.

LAP 13/71



Nightmare for Norris!



He's released from his box, but the front-left isn't attached



He's wheeled back, but rejoins a lap down#MexicoGP #F1 pic.twitter.com/DkcB9Bs0TJ — Formula 1 (@F1) October 27, 2019

Az élmezőnyből először Albon jött ki a bokszba, Leclerc egy körrel később követte őt, Vettel pedig kint maradt még onnantól rendkívül sokáig, hasonlóan Valtteri Bottashoz. Innentől egy komoly taktikai csata kezdődött, végül pedig Vettel és Bottas rendkívül sokáig húzta a maga kerékcseréjét Leclerc-hez, Hamiltonhoz és Albonhoz képest, utóbbi hármasnak viszont hátra volt még egy kiállása.

Bottas a 37. körben látogatott ki a bokszba, ezzel pedig Albon mögé jött vissza, az ötödik helyre. Vettel egy körrel húzta tovább, de ezzel is csak bő 7 másodpercre volt lemaradva Hamiltonhoz képest, két pozícióval hátrébb. Az utolsó 30 körre az volt a legnagyobb kérdés, ki hogy tud bánni a gumijaival, amikor ráadásul még Leclerc-nek és Hamiltonnak is volt egy-egy kiállása. Leclerc-é borzalmasan sikerült, ugyanis az egyik kerék nagyon nehezen ment fel az autójára, ezzel pedig több másodpercet is bukott.

Hamilton az élen haladt még a 48. körben is, azonban az övé volt a 4 legtöbbet használt gumi az élmezőny versenyzői közül, mögötte pedig ennek köszönhetően folyamatosan zárkózott fel mindenki, Albonig bezárólag. Az olló először Vettel és Bottas között zárult össze, a finn eközben szépen fokozatosan rákergette Vettelt az 56. körben még mindig éllovas Hamiltonra.

Az utolsó 10 körre fordulva úgy nézett ki, totálisan megmerevednek az erőviszonyok Hamilton, Vettel, Bottas és Leclerc között az első négy helyen, ekkor azonban Vettel elkezdett kapaszkodni és egyre feljebb zárkózott. Ez a felzárkózás csak néhány körig tartott, Hamilton gumijai pedig kibírták egészen a végéig. A másik Mercedes-Ferrari csatában Bottas is kivédekezte a hajrát Leclerc ellen, így pedig a finn is felállhatott a dobogóra, elodázva Hamilton világbajnokká koronázását. Leclerc mögött a két Red Bull jött az ötödik-hatodik helyen, mindezt úgy, hogy Verstappen a mezőny végéről felzárkózva jött fel a csapattárs mögé. Pontot még Perez és Ricciardo szerzett, mögötte pedig úgy nézett ki, Hülkenberg és Kvjat jön be a 9-10. helyen. Az utolsó métereken aztán az orosz beleforgatta a falba Hülkenberget, ezzel pedig a némettől elvette a pontszerző helyezést, saját magának pedig már a verseny leintésekor egy potenciális büntetést intézett.

Hamilton előnye ezzel a győzelemmel „mindössze” 74 pontra tudta növelni az előnyét Bottashoz képest, így bár karnyújtásnyira került tőle a hatodik vb-elsőség, matematikailag bebiztosítani még nem tudta.

