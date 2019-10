//formula.hu/f1/2019/10/15/palmer-vicces-hogy-pont-verstappen-nyafog

2019-10-15 06:45:00

Max Verstappen a csapatrádióban és a sajtón át is többször panaszkodott Charles Leclerc-re a suzukai koccanást követően. Jolyon Palmer szerint ez elég muris, hogy pont Mr. Agresszív nyafog.

A Japán Nagydíj első méterei több szempontból is döntő fontosságúnak bizonyultak az elmúlt hétvégén. Mindkét Ferrari elszúrta a rajtot, Bottas könnyedén az élre állt, Leclerc-t pedig úgy tűnt, hogy külső ívről könnyedén megelőzi Max Verstappen Red Bullja, ezzel feljött volna a harmadik helyre.

A monacói viszont kissé elszámolta magát, nem tapadt be az autó, kifelé csúszva pedig oldalról erősen nekiment Verstappennek, aki kicsúszott. Visszajött ugyan a holland, de autója olyan mértékben sérült, hogy szűk tizenöt kör múlva inkább kiállt a versenyből. A holland többször is hangot adott nemtetszésének, hogy nem büntették meg vetélytársát (a verseny után végül mégis két büntetést is kapott Leclerc).

Az egykori brit Formula-1-es pilóta viszont ironikusnak találja, hogy éppen Verstappen panaszkodik ilyen látványosan, miközben rengetegszer láthattunk fordított felállást, hogy a holland versenyez túlságosan agresszíven, ennek köszönheti idei egyik futamgyőzelmét is, Ausztriában.

Verstappen ezúttal tényleg nem tehetett az ütközésről, de ő sem lágy vezetéséről híres

„Paradoxonnak érzem Verstappen folyamatos panaszkodását. Ő az, aki bármikor lekényszeríti a pályáról ellenfeleit, hogy futamot nyerjen vele. Ahogy Ausztriában is láthattuk, pont Charles Leclerc volt az, aki a külső oldalán jött volna ki a kanyarból, a holland viszont kikényszerítette a pályáról” – mondta el véleményét Jolyon Palmer a BBC Radio 5 élő adásában.

„Oké, itt volt némi eltérés, Verstappen kétségtelenül elöl volt, egymás mellett kanyarodtak, Leclerc pedig kicsit hátrébbról csúszott bele Leclerc autójába és ütközött neki. Így is rendkívül ironikus számomra ez a nyafogás Mr Agresszívtől, aki rendre kiteszi a könyökét a csatáknál, kivezeti a pályáról ellenfeleit és bármikor úgy harcol, hogy a kerekek is összeérnek.”

„Verstappen rendre így vezetett eddig, most viszont az ellenkező oldalra került, nem hiszem, hogy túl sokat panaszkodhatna emiatt” – fogalmazott Palmer. Leclerc egyébként elismerte felelősségét a balesetben, a leintés után ráadásul két büntetést is kapott, egyet a koccanásért, egyet pedig azért, mert a sérült autóval nem állt ki azonnal, ezzel veszélyeztette társai testi épségét.