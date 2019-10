Több versenyző benne lenne a kétnapos hétvégékben

//formula.hu/f1/2019/10/12/tobb-versenyzo-benne-lenne-a-ketnapos-hetvegekben

2019-10-12 09:32:00

Romain Grosjean és több más kollégája szerint a jövőben egy abszolút pozitív tapasztalat lehet az, amit most Japánban még a kényszer szült az időjárás miatt, mégpedig hogy a pénteki második szabadedzés könnyen lehet, hogy a rajtsorrendről is döntött.

Miután pénteken már lehetett látni, hogy le fog csapni a Hagibis tájfun, a Japán Nagydíj szervezői meghozták azt a döntést, amire azért számítani lehetett: egy az egyben törölték a szombati programot, az időmérő edzést pedig vasárnapra halasztották - már amennyiben meg lehet majd tartani azt. Romain Grosjean szerint ez a kényszer szülte megoldás, hogy könnyedén a második szabadedzés avanzsál majd a rajtsorrendről döntő edzéssé (amennyiben még az időmérőt sem lehetne megrendezni), egyáltalán nem rossz dolog.

„Beleadtunk mindent az FP2-n” - emlékszik vissza a francia a Motorsport.com felvetésére, aki egyébként a versenyző-szakszervezet, a GPDA vezetője is. „Jó motormódokat használtunk, és arra gondoltam, nem lenne ez egy rossz formátum. Ha mondjuk csak a szombat és a vasárnap állna rendelkezésre, ahol szombat reggel lenne az első edzés, délután meg a második, ami viszont már a rajtsorrendről is dönt, nem lenne rossz. Ezzel még mindig van ideje a csapatnak finomhangolni az autót, viszont a szerelők sem kerülnének túl későn este ágyba. Lehetne itt találni optimális megoldást, én élveztem ezt a lebonyolítást.”

„Ha változtatni akarnak a hétvége lebonyolításán, én benne vagyok. Mondjuk másfél óra, ahol van bőven gumi és idő is, ami rendelkezésre áll. Délután le kellene futni a hosszú programokat, szóval az lenne a reprezentatívabb, de nyilván mindenki akarna gyors köröket is futni. Sokkal több lenne az akció és nagyobb lenne a forgalom a pályán a hétvége egyes szakaszain, és mindenkinek nyomnia kellene. Lenne értelme ennek.”

A toro rossós Danyiil Kvjat szerint is nyitottabb lehetne az F1 az esetleges lebonyolítást érintő változásokra, és neki is tetszik a kétnapos hétvégék ötlete. „Némi kozmetikázás az időterven, miért ne?” - gondolkozott el az orosz. „Sokkal mélyebb dolgok is felmerülnek itt egyébként, mint a hétvége időtervének módosítása, de például lehetne több szabadedzés. Szombat reggel egy hosszú, majd szombat délután az időmérő, amivel mindenki nyerne némi szabadidőt, beleértve a szerelőket és minket is. De főleg a srácokat, akik rengeteget dolgoznak. Ezzel mindenki frissebb lehetne, szóval miért ne? Lenne értelme játszadozni kicsit ezzel.”

Lewis Hamilton sem ellenkezne egy esetleges váltáskor, bár ő inkább a praktikum felől közelítette meg a témát. „Sokkal jobb péntek volt ez, mivel alapesetben csak két szett gumink van edzésenként. Így viszont, hogy kiesett a szombat, azokat a gumikat is fel tudtuk használni. Érdekes volt, lehet, hogy lenne értelme több gumit a rendelkezésünkre bocsátani az egyes szabadedzéseken, mondjuk három-három adagot. Jót tenne a mi teljesítményünknek is, és a nézőknek is, akiknek nem kellene 20 perceket várniuk, mielőtt kihajtunk a pályára.”