Döntött Kubica és a Williams, év végén szakítanak

2019-09-19 14:24:00

Bekövetkezett, ami már egy ideje lógott a levegőben: Robert Kubica egy év után felkel a Williams pilótaüléséből, mint azt ő és a csapat közösen bejelentette csütörtökön. Utódja még kérdéses, de van egy erős esélyes.

A Szingapúri Nagydíj csütörtökje úgy indult, hogy lengyel sajtóértesülések már belengették, minden bizonnyal eldőlt Kubica sorsa, aki az év végén szponzorával, a PKN Orlen olajvállalattal együtt távozni fog a Williamstől. A pilóta hivatalos volt a szingapúri sajtótájékoztatóra, ahol azonnal be is jelentette, hogy 2020-ban már nem lesz a Williams tagja, ezzel egyidőben pedig a grove-i alakulat is kiadta az ezzel kapcsolatos közleményt.

Ezzel Kubica valószínűleg nemcsak a Williamstől, de az egész F1-es mezőnyből is kiszorul egyetlen év után. A 34 éves pilóta elképzelhetetlenül nagy erőfeszítéseket tett, hogy súlyos 2011-es balesetéből felépülve nyolc év alatt visszaküzdje magát egy versenyzői ülésbe az autósportok csúcsán, ami már önmagában is büszkeségre okot adó tett, a számok azonban egyértelműen mutatták, hogy 2019 során időmérős- és versenytempóban is rendre elmaradt újonc csapattársától, a tavalyi F2-es bajnok George Russelltől a súlyos félrefejlesztés miatt a mezőny végén kullogó autóban.

Kubica két évig állt a Williams alkalmazásában: 2018-ban még tesztpilótaként segédkezett, majd sikerült meggyőznie a csapatot, hogy megérdemel egy esélyt az autóban a teljes szezonra. Érdekes, hogy a Williams közleménye azt állítja, Kubica döntött a távozás mellett. A Formula.hu információi szerint a felek között mostanra eléggé megromlott a viszony, és a lengyelnek részben az autó behozhatatlan lemaradásából lett elege, részben pedig abból, hogy rendre Russell alá rendelték a döntések során. Talán ebből is adódhatott, hogy már a csapat múlt hétvégi, dolgozói nyílt napjára sem ment el. Mindazonáltal jó eséllyel enélkül sem tartotta volna őt meg a Williams 2020-ra, hiszen tesztpilótájuk, a Formula-2 tabelláján most második helyen álló Nicholas Latifi erősebb pénzügyi háttérrel érkezne. Egyelőre viszont még nem erősítették meg a kanadai érkezését, és amíg hivatalosan üresen tátong a Russell melletti másik ülés, bizonyára a Haas döntése nyomán most hoppon maradt Nico Hülkenberg is kopogtat majd egykori csapatánál.

"Szeretném megköszönni a csapatnak az elmúlt két évet, és hogy lehetővé tették számomra a Formula-1-es rajtrácsra való visszatérést. Tartalékpilótaként és versenyzőként is élveztem a Williamsnél töltött időt, de úgy érzem, elérkezett számomra az idő, hogy a karrierem következő fázisába lépjek” - idézi a Williams közleménye Kubicát, aki legjobb eséllyel más bajnokságokban, például a DTM-ben nézelődhet lehetőségek után. A PKN Orlen viszont nem habozott közölni, hogy a továbbiakban is ott áll a versenyző mögött, bármerre is vezessen közös útjuk az autósportok világában.