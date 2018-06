Megkapta idei legnagyobb fejlesztését a Mercedes

//formula.hu/f1/2018/06/28/megkapta-idei-legnagyobb-fejleszteset-a-mercedes

2018-06-28 16:54:00

A megújult motor után a karosszériát is megvariálták: az elsősorban oldaldobozra koncentráló fejlesztési csomag komolyabb, mint eddig bármelyik a szezon folyamán.

A Mercedes a Francia Nagydíjon bevetette idei első motorfejlesztését, amely érzékelhető javuláshoz segítette a csapatot. Eközben a W09 karosszériája csekély mértékben módosult, az elülső fékcsatorna kapott egy apró szárnyelemet, melynek feladata az első légterelő elől érkező áramlás irányítása. A karosszéria jelentős fejlesztési csomagja egy héttel később, az Osztrák Nagydíjra készült el.

Az Autosport lap elemzése szerint a csomagban szereplő újítások többsége az oldaldobozra összpontosít, amellyel a Mercedes saját, konvencionálisabb útját járja, míg számos más csapat a Ferrari 2017-es megoldását másolja. Az oldaldoboz fejlesztésének középpontjában a légbeömlő karcsúsítása áll, felső részére pedig egy új áramláselterelő került.

Változást lehet felfedezni a tükör körül is: a visszapillantók már a Paul Ricardon hosszabbak lettek a korábbinál, most pedig külső végükön egy alátámasztást kaptak, amely csavart felszíne révén az áramlás irányításában is szerepet játszik.

Találunk újdonságot az autó hátulján is. A hátsó szárny oldalsó részéről függőleges lemezek lógnak lefelé. Ez egyértelműen a McLaren hatása, a megoldást a wokingi autón láthattuk először. Ez a szárnyfelépítmény felső és alsó része közti átmenetet biztosítja.

Kérdéses, hogy a már Paul Ricardon is leggyorsabb Mercedes mennyit nyer ellenfeleihez képest egy eleve kedvező pályán, a Red Bull Ringen, köszönhetően a fejlesztési csomagnak.