Raikkönen: Rengetegen ki fognak égni jövőre

2021-11-28 15:44:00

A 2007-es világbajnok úgy érzi, a 2022-es versenynaptár abnormálisan túlzsúfolt lesz. Bár a veterán finnt már nem érinti a dolog, másokat félt a túlterheléstől és a kiégéstől, mert nem tudnak pihenni.

Már az idei szezonban is huszonhárom fordulót terveztek a Formula-1-ben, ám a Covid-probléma miatt végül a beugrókkal együtt is „csak” huszonkét versenyhétvége lett. Jövőre azonban rövidebb idő alatt (márciustól novemberig) zsúfolnak be a versenynaptárba 23 fordulót, több ízben is visszatér a sokak által nem szeretett tripla hétvégés megmérettetés.

Az első a nyáron, Európában lesz, amikor a Belga, a Holland és az Olasz Nagydíj zsinórban egymás után következik majd, szünet nélkül. Logisztikailag jóval bonyolultabb eset lesz később az orosz-szingapúri-japán hármas, szintén egymás utáni hétvégéken.

Kimi Raikkönen az idei év végén szögre akasztja a bukósisakját és visszavonul az autóversenyzéstől, de úgy érzi, annyira sokat követelnek már a csapatok stábtagjaitól ezek a zsúfolt versenynaptárak, hogy szenvedés és kiégés vár rájuk.

Kimi Raikkönen félti a szerelőket és más stábtagokat a kiégéstől

„Teljesen ki fog csinálni rengeteg embert, senkinek nem lesz ez így jó, hogy 2022-ben többször is triplázni kell és ennyire túlzsúfolják a versenynaptárat. Valami ennél jobbat kellene kitalálni” – ecsetelte véleményét Kimi Raikkönen, akit a PlanetF1.com szakportál idéz.

„Vannak csapatok, akiknél szóba sem jöhet opcióként az a megoldás, hogy több embert kell alkalmazni és az évad során cserélgetni őket. Ennek az az egyszerű oka van, hogy sok istállónál nincs pénz ennyi plusz dolgozóra. Ez így nagyon nem könnyű” – tette hozzá a finn jégember.

Amikor 2001-ben Kimi Raikkönen elkezdte a pályafutását, még csak 17 fordulóból állt egy F1-es szezon, ahhoz képest ez szignifikáns eltérés. 2018-ig soha nem is volt tripla hétvége a száguldó cirkuszban, amikor először kipróbálták a következő évben, kifejezetten népszerűtlen volt a csapatok körében. A 2020-as évben a világjárvány miatti kényszer hozta azt, hogy triplázzanak, de a jelek szerint jövőre sem kívánnak eltérni ettől a gyakorlattól, sőt, már járványkényszer nélkül is több hármas megmérettetés lesz.

„Nem hiszem, hogy amikor fiatal voltam, akkoriban sokkal könnyebb volt, mert akkor kevesebbet versenyeztünk, de jóval többet teszteltünk. Nekem még szerencsém is volt, mert általában soha nem okoz problémát a jet-lag. A szerelőknek azonban jóval nehezebb a dolguk, mivel sokkal többet dolgoznak és hosszabbak a napjaik” – mutatott rá Raikkönen.