Bottas: Ha én nem, akkor Lewis legyen a világbajnok!

//formula.hu/f1/2021/10/13/bottas-ha-en-nem-akkor-lewis-legyen-a-vilagbajnok

2021-10-13 07:43:00

Bármily furcsa, hivatalosan Valtteri Bottas kezéből sem csúszott még ki a vb-cím, persze az esélyei nem összevethetők például a csapattársáéval. Szeretne nyerni, de megvan a maga favoritja is.

A matematika sokszor nem azt mondja, amit látni vélünk. Ugyan Valtteri Bottast nem a legfőbb bajnokesélyesek között tartjuk számon – mi több, inkább a címhez hozzásegítő szárnysegédként –, a számok alapján bizony év végén még ő is lehet a nevető harmadik. A finn, amikor korábban arról nyilatkozott, hogy elfogadja a csapatutasítást, egyúttal azt is kijelentette, sose lehet tudni, mit hoz a bajnoki csatában a jövő.

Az álláspontja továbbra sem változott, főleg annak fényében nem, hogy ki tudja, mikor ül legközelebb vb-esélyes autóban. Amíg matematikailag van esélye, nem szeretné elengedni ezt az évet. „Elméletileg még mindig van esélyem” – emlékeztetett Bottas a Motorsport.com szakportálnak adott interjújában.

Ha azonban ez nem történne meg, akkor van egy vágya, hogy ki üljön idén az F1 trónjára. „Ha én nem lehetek bajnok, akkor Lewis legyen az!” – hangzott a kívánsága. Hamilton már sokszor nevezte őt a legjobb csapattársnak, és valóban remek a dinamika a két fél között. Bottas is szeretné ezt megőrizni a szezon végéig. Elvégre még dolga van a Mercedesszel. „Ahogy néhány hete elmondtam, még mindig erre az évre fókuszálok. Csapatként nagy feladat áll előttünk. Nekem pedig észnél kell lennem.”

Jövő évi csapatával, az Alfa Romeóval ennek megfelelően nem is foglalkozik egyelőre; majd mindent a maga idejében. A gyárlátogatást is, és az aggodalmaskodást is a csapat tempója miatt. „Még nem jártam ott [Hinwilben]. Biztos, hogy egyszer majd felkeresem őket és többet beszélgetek velük, de most csak erre a szezonra figyelek. Tudom, hogy az idei autó alig fejlődött, szóval ők sem léptek előre a világbajnokságban. De tisztában vagyok mindennel, amit 2022 hoz majd, amikor minden változik, és az autók teljesen mások lesznek. Remélhetőleg akkor nem ugyanazt az Alfa Romeót látjuk majd” – kommentálta röviden a csapatváltást is a finn.