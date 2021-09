Hamilton: Büszke vagyok a felügyelőkre!

Csúnya vége lett Max Verstappen és Lewis Hamilton pozícióért vívott harcának az Olasz Nagydíjon. A bokszból éppen kihajtó hétszeres világbajnok és holland riválisa egyszerre értek az egyes kanyarba, majd a kavicságyba merülve fejezték be az összecsapást, méghozzá elég ijesztő jelenetekkel. Hamilton fejét épphogy elkerülte Verstappen hátsó kereke, belegondolni is rossz, mi lett volna, ha nincs az autón a glória.

A felügyelők a verseny után foglalkoztak az esettel, és végül este közölték, három rajthelyes büntetést szabtak ki Verstappenre, akinek „túlnyomórészt” a felelőssége volt a baleset. A Red Bull természetesen soknak érzi – a közvélemény pedig máris Hamilton Silverstone-ban kapott 10 másodperceséhez hasonlítgatja – a brit azonban a halo után a stewardoknak is hálálkodott.

It's days like today, I am reminded of how lucky I am. It takes a millisecond to go from racing to a very scary situation. Today someone must have been looking down, watching over me! #TeamLH: I'm so thankful for each and everyone of you, you are truly the best. Still we rise! pic.twitter.com/H2sGtXPKrr