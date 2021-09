Visszavonulása után is megtartaná Raikkönent az Alfa Romeo

//formula.hu/f1/2021/09/08/visszavonulasa-utan-is-megtartana-raikkonent-az-alfa-romeo

2021-09-08

2021-09-08 11:05:00

A 2007-es F1-es világbajnok versenyzőként búcsúzik a sporttól, de főnöke nem zárja ki, hogy valamilyen szerepkörben náluk maradhat. Frederic Vasseur beszélt a finn jelentőségéről is.

Kimi Raikkönen a múlt héten jelentette be, hogy a szezon végén visszavonul a Formula-1-es versenyzéstől. A Jégember ezzel bő két évtizedes karriert zár le, a jövőbeli terveken azonban elmondása szerint egyelőre nem gondolkodott – azon túl, hogy a családjával szeretne több időt eltölteni. Mindenesetre Frederic Vasseur, az Alfa Romeo Racing csapatvezetője örülne, ha a jövőben is számíthatnának Raikkönen rutinjára akár valamilyen tanácsadói szerepkörben, de a döntést ő sem akarja siettetni:

„Azt hiszem, láttam már ajánlatokat más versenysorozatokból vagy ilyesmi, szóval szerintem jobb, ha megvárjuk, amíg lecsillapodnak a kedélyek” – idézi Vasseurt az Autosport.com szaklap. „Aztán utána lesz időnk átbeszélni, mit tudunk csinálni a jövőben. Nagyon szívesen a fedélzeten tartanám Kimit valahogyan, de szerintem neki is időre van szüksége. Úgy vélem, hiba lenne most rábökni egy opcióra, hogy ezt meg azt fogja csinálni. Le kell hűtenie a kedélyeket, hogy lássa, mit is jelent a döntése, aztán utána jön el az ideje, hogy a jövőről döntsünk.”

Bár Raikkönen eredményei nem voltak kiemelkedők az elmúlt bő két és fél szezon során az Alfa Romeónál, Vasseur szerint nem is elsősorban a pályán nyújtott produkció jelentette a finn fő csapathoz adott értékét:

„Óriási tapasztalatot hozott a csapathoz. Az előző húsz évben győztes csapatokban versenyzett, folyamatosan a világbajnokságért harcolt. Ez óriási segítséget jelentett a csapat fejlődésében. Nem a napi eredményekről beszélek, hanem a közép távú projektről. Pontosan tudja, honnan jön a teljesítmény. Emellett a csapatról kialakult kép tekintetében is óriási lökést jelentett. Örültem volna, ha jobbak az eredmények és többet érünk el, de eleve ez a célja a versenyzésnek: mindig többet és többet akarunk. De ez ilyen, és lenyűgöző volt az a támogatás, amit Kimitől kaptunk.”