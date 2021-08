Rejtély Leclerc számára, miért ment a falnak

//formula.hu/f1/2021/08/27/rejtely-leclerc-szamara-miert-ment-a-falnak

2021-08-27 19:50:00

2021-08-27 19:50:00

A második szabadedzés két piros zászlójából az egyik Charles Leclerc miatt lendült meg, aki gyorskörén nem nagy erővel, de a falba csapódott. Még maga a monacói sem érti az autója viselkedését.

Nem zárult jól Charles Leclerc egyébiránt biztatóan alakuló péntekje. Az első szabadedzésen a negyedik legjobb időt futotta, a délutáni gyakorlást azonban a falban fejezte be. Épp mért körön volt, amikor a Malmedy kanyarban megbicsaklott alatta az autó és a gumifalba csúszott, összetörve a Ferrari bal oldalát.

Leclerc-nek nem ez az első autótörése idén, ennek szerencsére nem volt tétje, de a monacóit természetesen ez nem vigasztalja. Nem szerette volna teljesen az autójára hárítani a felelősséget, de a második szabadedzés után elismerte, furcsának érezte a versenygépét. Emellett a részben vizes, részben száraz pálya sem volt segítségére.

„Összességében ez mindenkinek egy nagyon trükkös nap volt a körülmények miatt. Most van egy éjszakánk, hogy összerakjuk az autót és erősebben térjünk vissza. Nyilvánvalóan jobban örültem volna, ha nem a falban zárom a napot, de a szabadedzés ezzel is jár. Megpróbálom a későbbiekben elkerülni az ilyen hibákat. Az első szabadedzés elég jó volt, a második már nem igazán, szóval meg kell értenünk, mi történt. Nem változtattunk sokat az autón” – nyilatkozta a Ferrari-pilóta.

Bízik a csapatban, szerinte szombatra meg fogják találni, ami még hiányzik. Mint több társa is kiemelte, az időjárás komoly befolyásoló tényező lehet a hétvégén, így ehhez kell igazítaniuk a terveiket is. „Biztos vagyok benne, hogy jó munkát fogunk végezni, és rájövünk, mi siklott félre a második szabadedzésen. Szerintem a hétvége hátralévő része is ilyen lesz, szóval olyan gyorsan kell alkalmazkodnunk, amennyire csak lehet. Ha sikerül úgy beállítani az autót, hogy szárazon és esőben is működőképes legyen, akkor készen állunk egy jó hétvégére” – bizakodott Leclerc.

Hasonlóan optimista csapatfőnöke is, aki szerint a monacóinak egyáltalán nem jár dorgálás, az autót pedig hamar rendbe szedik majd. „Ez egy kis hiba volt. Nem láttam, de annak tűnik. Nyilván van néhány sérülés az autón, de szerencsére még csak péntek van, és előttünk az egész éjszaka” – mondta Mattia Binotto a történtek után.