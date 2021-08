„Charles készen áll a világbajnoki címre”

//formula.hu/f1/2021/08/11/charles-keszen-all-a-vilagbajnoki-cimre

Több évnyi gyakorlatilag egyszemélyes világbajnokság után idén végre két aspiráns küzd a címért, de a mezőny tehetségeit látva fokozhatnánk is ezt még. Charles Leclerc esélyeiről mentora beszélt.

Nehéz pontosan meghatározni, mikor kezdődött el az új generáció csatlakozása a Formula-1 mezőnyéhez, de annyi bizonyos, hogy az elmúlt néhány évben feltűnt neveket már az eredménylista elején kell keresnünk. Max Verstappen természetesen jelenleg kiemelkedik, hiszen az egyik öreg rókával, Lewis Hamiltonnal éppen ő csatázik a világbajnoki címért, de éppígy figyelemre méltó a hihetetlen pontszerző szériát produkáló Lando Norris, a Mercedes-ülésre pályázó George Russell vagy a Ferrariból idén is mindent kisajtoló Charles Leclerc is.

Az, hogy jelenleg csak Verstappen van harcban az elsőségért, nem jelenti azt, hogy a többiekben ne lenne meg az, ami a végső diadalhoz kell. A fiatalok sokfelől kapják a dicséreteket, Leclerc kapcsán most épp a Ferrari teljesítménymérnöke és mentora, Jock Clear beszélt arról, mi teszi a monacóit kora egyik legnagyobb ígéretévé. Cleart az F1 hivatalos oldalán, a Beyond The Grid címet viselő podcastben szólaltatták meg mindazokról a pilótákról, akikkel mintegy harminc éves karrierje alatt eddig együtt dolgozott, és Leclerc volt az első, akiről szót ejtett.

A szakembert először is arról kérdezték, mi nyűgözi le leginkább a fiatal monacóiban. „A mentális ereje, egyértelműen” – vágta rá habozás nélkül. „Charles döbbenetesen erős lelkileg.” Ez persze talán nem meglepő, maga Leclerc is megfogalmazta már, ezt tartja az egyik jó tulajdonságának, a pályán pedig többször is tanúbizonyságot tett arról, történhet vele akármi, valóban nem törik meg.

Clear sem tudott kiemelni egyetlen eseményt, ami miatt így gondolja. „Gyakorlatilag minden, amit eddig tett, ezt mutatja. Egyszerű ezeket elfelejteni amiatt, hogy ki ő, és mi mindent ért el az elmúlt két-három évben” – mondta. Szerinte már a kezdetekkor is látszott pilótáján, mire képes, amikor villámgyorsan sikerült alkalmazkodnia a Ferrarihoz mint csapathoz. „Könnyű elfeledkezni arról, hogy milyen fiatalon lett Ferrari-pilóta. Félelmetes lehetett, nem igaz? Félelmetes volt még Sebastian Vettelnek is négy világbajnoki címmel. De az első naptól jól bírta” – mutatott rá.

Azt ugyanakkor meg tudta határozni, mikor kell figyelni, ha a valóban erős Leclerc-t szeretnénk látni. „Szupergyors, és láthatjuk, milyen jó az időmérőkön. A kvalifikáció megfelelő példa a mentális erőre, mert az egy olyan alkalom, hogy ott és akkor kell teljesítened. Akárcsak a büntetők az Európa-bajnokság végén. A tény, hogy gyors az időmérőn, azt hiszem, ez egy újabb megnyilvánulása a lelki erejének. Mindaz a háttérmunka, megbeszélések és stressz, aminek ki van téve… Ami különösen lenyűgöz, hogy ezeknek szinte semmi kihatásuk nincs a vasárnapjára” – világított rá Leclerc erősségeire.

A monacóiban lévő potenciál soha nem is volt kérdés – de vajon megbirkózna-e azzal a teljesen más helyzettel, ha nemcsak egyszer-egyszer, hanem folyamatosan az élen küzdene? Megérett-e arra, hogy világbajnoki kihívó legyen? Clearnek erre is egyértelmű a válasza. „Igen, abszolút készen áll. Persze, egy kicsit árnyaljuk a képet. Nincs olyan helyzet, amely helyettesíthetné azt, amikor tényleg ott vagy, és azt gondolod ’Te jó ég, innen világbajnok lehetek’. Az a nyomásnak egy teljesen más szintje. De jelen pillanatban csak azt mondhatom, hogy ezidáig a nyomás minden más szintjével sikeresen megküzdött” – fejtette ki a szakember, miért lehet már a bajnoki csata a következő lépcsőfok a monacói karrierjében.

Még a hibák ellenére is, amiket idén is éppúgy elkövetett, akár fontos szituációkban is, elég csak hazai versenyére gondolni. Clear szerint ennek nem érdemes túlzott jelentőséget tulajdonítani. „Igen, hibázott, az első évében pláne rengeteg hibát elkövetett, de jól tudjuk, hogy minden versenyzőnél ez van. Max is éppúgy megtette ezt a karrierje elején, mégse mondja senki, hogy nem áll készen a világbajnokság megnyerésére” – vont párhuzamot a vb-aspiránssal. Szerinte jóval lényegesebb, hogy tanult a történtekből, és egy leendő bajnoknak ez jön majd igazán jól. „Mindig elég erős volt ahhoz, hogy továbblépjen egy-egy hiba után. Ha a bajnokságért megy majd, az Max és Lewis ellen lesz, szoros küzdelemben, és fog hibázni, fog pontokat bukni. De hogy túllendül-e majd ezeken? Abszolút. Teljesen biztos, hogy nem fog összeroppanni” – vázolta a jövőt a mentor. Hogy a távoli vagy közeli ez, rajtuk, a Ferrarin is múlik majd.