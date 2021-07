Raikkönent nem érdekli az utódja – Bottas lehet a fő esélyes

//formula.hu/f1/2021/07/23/raikkonent-nem-erdekli-az-utodja-bottas-lehet-a-fo-eselyes

2021-07-23 11:03:00

Egyre kevésbé tűnik valószínűnek, hogy 2022-ben is az F1-ben és az Alfa Romeónál láthatjuk a 2007-es világbajnokot – viszont ahogy azt már néhány hete megírtuk, honfitársa válthatja a finnt.

Kimi Raikkönen idén ősszel tölti be a 42. életévét, s bár a finn rendre hangsúlyozza, hogy már hobbiként tekint a Formula-1-re és csak élvezni szeretné a versenyzést, a híresztelések szerint egyre kevésbé valószínű, hogy még 2022-ben is a mezőnyben láthatjuk őt. A finn egyelőre nem döntött a jövőjéről, ahogy az Alfa Romeo sem nevezte meg jövő évi pilótáit.

Viszont amikor arról kérdezték a korábbi világbajnokot, hogy szerinte ki foglalhatja el az ülését, ha visszavonul, így felelt: „Ha úgy döntök, hogy befejezem, akkor nem igazán érdekel, ki fogja vezetni az autót. Ez onnantól kezdve már nem az én problémám” – mondta Raikkönen nevetve a Sport 1-nek.

Az biztos, hogy több jelöltje is van az Alfa Romeónak a finn esetleges pótlására, s immár a nemzetközi sajtóban is egyre inkább elterjed az az értesülés, amelyről a Formula.hu már néhány hete az elsők között beszámolt: Valtteri Bottas is náluk köthet ki, amennyiben a Mercedes nem tart rá igényt.

A Mercedes egyelőre köti az ebet a karóhoz, hogy nem választották még ki Lewis Hamilton jövő évi csapattársát, de egyre több helyről hallani, hogy George Russell lehet a befutó. Bottas így öt év után távozhat a Mercedestől, Toto Wolff csapatfőnök viszont ígéretet tett rá, hogy ebben az esetben segítenének neki új helyet találni. Az egyik választás lehet a Williams, azaz gyakorlatilag helyet cserélhetnének Russell-lel, a másik opció pedig az egyre inkább hangoztatott Alfa Romeo. A Motorsport.com szerint egyelőre az esetleges szerződtetésről még nem kezdődtek meg az egyeztetések, viszont egy rövid kapcsolatfelvétel már történt a felek között arról, hogy Bottas elérhető lesz-e 2022-re.

Arról pedig nemrégen a Formula Podcast átigazolási piacról készített adásában ejtettünk szót, hogy az Alfa Romeo akár teljes sorcserét is végrehajthat jövőre, miután immár saját maguk, nem pedig a Ferrari dönt az ülések sorsáról: