Steiner Mazepinről: Beszéltem már vele...

A Haas csapatfőnöke nem kertel: tudja, hogy az autójuk semmire sem lesz jó a városi pályán, ezért meg is mondta a pilótának, hogy csak ne menjen neki a falnak, más nem számít.

Az utóbbi versenyhétvégék tapasztalatai után már érkeznek a mémek az online térben Nyikita Mazepin várható monacói teljesítményével kapcsolatban - mindenféle vízben landolás, jachttal zátonyra futás és ehhez hasonló ötletek merülnek fel a kreatív képszerkesztők körében. Tény, hogy az újonc eddig mérsékelten tűnik biztos kezűnek és ha nem is a mémek miatt, de Günther Steiner csapatfőnök is beszélt vele...

"Köszi, hogy emlékeztettek rá, hogy mi várható!" - válaszolt a monacói falak és Mazepin esetleges közeli barátságát firtató kérdésekre Steiner. "Nem, igazán már Barcelonában is beszéltünk erről. Monacóban nagy leszorítóerőre van szükség és tippeljetek, hogy mink nincs! Igen, nagy leszorítóerőnk. Szóval ez most még nehezebb lesz" - idézi a csapatfőnök szavait a Racer.

"Szóval beszéltünk már erről, itt most távol kell maradni a falaktól és korlátokról - nehéz lesz, de el kell fogadni. Monacóban ahogy nekimész a korlátnak, vége mindennek, nem lehet visszahozni az autót, amúgy is nagyon összetörik, úgyhogy a szekció elúszik. Nyomás nem lesz a pilótáinkon, hiszen tudjuk, hogy milyen teljesítményre képes az autónk - csak menjenek végig, gyűjtsenek tapasztalatot és majd ha jobb autóval térnek vissza, akkor már tudni fogják, hogy milyen is Monaco" - magyarázta.