Raikkönen: Ha már nem szeretném, abbahagynám

2021-02-01 11:14:00

Az Alfa Romeo 41 éves világbajnok finn pilótája elmondta: az egyetlen feltétele annak, hogy továbbra is a Formula-1-ben versenyezzen, hogy élvezze azt, amit csinál.

Aligha gondolták volna sokan – ahogy az a Formula Podcast legutóbbi, kizárólag neki szentelt adásában is szóba került –, hogy épp a nemtörődömnek tűnő Kimi Raikkönen lesz, aki debütálása után húsz évvel, 41 évesen is még a Formula-1 mezőnyét fogja erősíteni. Márpedig ez a helyzet: az Alfa Romeo pilótája szerint a magyarázat is pofonegyszerű – így felelt arra a kérdésre, mit élvez még az F1-et, így felelt a Formula-1 Magazine hasábjain:

„Minden, ami segít, hogy gyorsabb legyen az autó és jobb legyen a vezetésem – ezért csinálom ezt még mindig és ezért akarom folytatni. Ha már nem szeretném, abbahagynám. Ennek így van számomra értelme. Különben csak pazarolnám az időmet a világ körüli utazgatással. Ez a feltétel számomra a folytatáshoz: hogy szeressem csinálni.”

Pedig az Alfa Romeo a 2020-as szezonban távolról sem volt a legütőképesebb technika, s bár a Ferrari erőforrás terén ígért előrelépéséből ők is profitálhatnak, Raikkönen szerint ez lényegtelen, hiszen amúgy is csak egyetlen istállónál, nevezetesen a Mercedesnek van reális esélye komoly sikerek elérésére jelenleg a Formula-1-ben:

„Még ha egy topcsapatnál is versenyzel, az sem garantálja, hogy futamokat fogsz nyerni. Pillanatnyilag egy csapat dominál, a maradék 18 autónak kevés esélye van. Szóval igen, néha nyerhetsz versenyeket, máskor nem, de elég ritka. Mindenesetre még mindig élvezem a vezetést és a munkát.”