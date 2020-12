Ricciardo: Nagy javulást mutattunk be idén

//formula.hu/f1/2020/12/14/ricciardo-nagy-javulast-mutattunk-be-iden

2020-12-14 14:39:00

A csapatától a szezon végén búcsúzó ausztrál úgy érzi, az Abu Dhabi Nagydíjon elért hetedik hely és leggyorsabb kör méltó lezárása volt a sokkal erősebben alakuló második renault-s idényének.

Utolsó renault-s versenyét teljesítette vasárnap Daniel Ricciardo Abu Dhabiban, ahol az ausztrál a 11. helyről indulva hetedikként látta meg a kockás zászlót, kihasználva azt, hogy a rajtnál szabadon választhatott gumit, s az első kemény keverékes etapját elnyújtva több riválisát át tudta ugrani. Ricciardo ráadásul a legvégén a leggyorsabb kört is bezsebelte, így elégedetten értékelte a búcsúfutamát:

„Egyértelműen jó verseny volt, jó volt így lezárni a dolgokat” – idézi szavait a Motorsport.com Tudjuk Abu Dhabiról, hogy a vasárnapi futamokat illetően nem feltétlenül itt van a legtöbb izgalom. De úgy érzem, megtettem mindent, amit meg kellett tennem. Az autó nagyon erős volt a kemény keverékű gumikon, el is nyújtottam azt az etapot. Azt gondoltam, már az utolsó előtti körben enyém lesz a leggyorsabb kör, de lesodródtam az utolsó kanyarban, így mindent beleadtam az utolsó körben. Jó érzés volt így teljesíteni az utolsó renault-s körömet, szép búcsú volt.”

Ricciardo a szezonzárón elért eredményével ötödik lett az egyéni vb-tabellán, mindössze négy ponttal elmaradva Sergio Pereztől, s a Renault is ezt a pozíciót kaparintotta meg, de egészen az utolsó versenyig volt esélyük a bronzéremre is a konstruktőrök között. A jövőre már a McLarent erősítő ausztrált elégedettséggel töltötte el, mennyit fejlődtek a csapattal együtt a jóval eredménytelenebb 2019-es idényhez képest – amikor a renault-s búcsújával kapcsolatos érzelmeiről kérdezték, így beszélt erről:

„Teljesnek érzem magam, hogy őszinte legyek. Amikor ma megérkeztem a pályára, úgy éreztem magam, hogy ’igen, ez az’. Az idei év a rövidsége ellenére is kaotikus volt, de közben igen erős is. Nagyon elégedett vagyok azzal, amilyen messze eljutottunk – magam és a csapat szempontjából egyaránt. Ötödik lettem a pilóták világbajnokságában. Nyilván nem jár érte díj, de magáért beszél annak kapcsán, milyen javulást mutattunk be idén.”