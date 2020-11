Döbbent versenyzők: Nem is tudtam, hogy ez így ketté bír törni

//formula.hu/f1/2020/11/29/nem-is-tudtam-hogy-ez-igy-kette-bir-torni

2020-11-29 19:18:00

2020-11-29 19:18:00

A versenyzők nehezen térnek magukhoz Romain Grosjean bahreini balesetének sokkjából. Vettel szerint a korlátnak nem lenne szabad átszakadni, a legrosszabbtól tartó Leclerc a szemének is alig hitt, az ütközésben érintett Kvjatban pedig a düh váltott át gyorsan aggodalomba.

A Bahreini Nagydíj leintése után természetesen Grosjean horrorisztikus, de szerencsés végkimenetelű balesete uralta a közbeszédet az F1-es paddockban. A Sky Sports által megkérdezett versenyzők - köztük a francia versenyzővel ütköző Danyiil Kvjattal - elmondták, milyen érzések kavarogtak bennük az elmúlt órákban: aggodalom, düh, ijedtség, értetlenkedés és még sok minden más.

Sebastian Vettel

"Nem nagyon nézegettem a felvételeket, mert nem is igazán akartam. De a lényeg az, hogy kimászott belőle, bár őszintén szólva nem tudom, hogyan. A szalagkorlátnak viszont nem kellene így átszakadnia. Az jó, hogy az autók biztonságosabbak, mint a múltban, de a korlátnak nem lenne szabad így viselkednie, és az autóknak sem lenne szabad kigyulladni – számos elővigyázatossági mechanizmus gondoskodik arról, hogy ez ne történjen meg."

Danyiil Kvjat

"Ijesztő pillanat volt. Először még dühös voltam, hogy így keresztbejött a pályán, nem értettem, hogy mi a fenét csinál. Ám azonnal megváltozott a véleményem, amikor a tükrömben megláttam a tüzet. Onnantól csak azért szorítottam, hogy épségben maradjon, mert nagyon nem tetszett, amit a tükörben láttam… Nagyon örülök, hogy jól van. Ez az egész újra eszünkbe juttatta, hogy mennyire veszélyes is, amit csinálunk."

Pierre Gasly

"Szörnyű volt. Eleinte nem is tudtam, hogy mi történt, így a felvételek látványa sokkolt. Az én generációm még nem látott ilyesmit, csak a múltban voltak gyakoriak a hasonló esetek. Nagyon ijesztő volt. Nem is tudtam, hogy egy Formula-1-es autó így kettőbe tud törni, na meg keresztülmenni a szalagkorláton. A halo most bebizonyította, hogy működik. Az a legfontosabb, hogy Romain jól van – már a piros zászló alatt küldtem neki egy üzenetet, gyors gyógyulást kívánva."

Charles Leclerc

"A tükrömön keresztül élőben láttam az egészet, és rögtön aggódva kérdezgetni is kezdtem a rádióban, hogy jól van-e Romain. A 9-es kanyarhoz érve ismét megláttam a tüzet, és továbbra sem kaptam róla híreket, ezért akkor már nagyon megijedtem. Szerencsére jól van, de azt még nem tudom, hogy ez mit is jelent pontosan. Az a fő, hogy ki tudott mászni az autóból, hiszen a képeket látva én magam is hitetlenkedve néztem, hogy képes volt erre. Nagy elismerés illeti mindazokat, akik az autók biztonságossá tételén dolgoznak."

George Russell

"Hihetetlen! Ha nem lenne halo, biztos vagyok benne, hogy teljesen más végkimenetele lett volna… Elképesztő volt látni, ahogy saját lábán hagyta el az autót – elképesztő abban az értelemben, hogy ez mutatja, mennyit fejlődött a biztonság az elmúlt évek során."