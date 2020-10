A türelem rózsát termett Leclerc-nek

//formula.hu/f1/2020/10/25/a-turelem-rozsat-termett-leclerc-nek

2020-10-25 18:56:00

2020-10-25 18:56:00

A monacói szerint ez volt a kulcsa az F1-es Portugál Nagydíjon elért negyedik helyének, amelynek nagyon örült. Egy pontot szerző csapattársa egyszerre örült is meg nem is a saját eredményének.

Portimaóban egyértelművé vált, hogy az utóbbi hetek fejlesztései valóban előrelépést eredményeztek a Ferrarinál: Charles Leclerc a negyedik helyre kvalifikálta magát, majd ugyan a startnál visszaesett, de a versenyen is visszakapaszkodott ebbe a pozícióba. A vb-összetettben is ötödik helyre feljövő monacói roppant elégedett is volt a leintést követően:

„Rendkívül boldog vagyok. Nem azért, mert nem köröztek le minket, hanem mert összességében nagyon biztató volt ma a versenytempónk. Nagyon küszködtünk a rajtnál, ahol elég sok időt el is veszítettünk, de végül elég szépen visszazárkóztunk, és összességében nagyon elégedett vagyok a teljesítményünkkel” – nyilatkozta az F1 hivatalos honlapja kameráinak Leclerc, aki szerint a siker kulcsa az volt, hogy türelmesen bánt a rajtnál hátrányt jelentő közepes keverékű gumikkal:

„Nehéz volt, mert a verseny első szakaszában nagyon-nagyon türelmesnek kellett lennem. Mindenki mindenhol megelőzött, aztán körről körre éreztem, hogy javul a helyzet, s végül ez kifizetődött. Nagyon jól éreztem magam az autóban. Trükkös volt a helyzet, több olyan pillanat is volt, amikor azt hittem, balesetezni fogok, de végül pályán tudtam tartani az autót, és nagyszerű a negyedik helyen lenni.”

Mindeközben a csapattárs Sebastian Vettel a 15. helyről indulva az egy pontot érő tizedik pozícióban futott be, azaz kettős pontszerzésnek örülhetett a Ferrari. A német viszont felemás érzésekkel nyilatkozott: „Trükkös verseny volt, bizonyos szempontból nem vagyok elégedett vele. Viszont onnan, ahonnan indultunk, talán ennyit érhettünk el ma. Egyszerre örülök is, nem is.”

Arra a kérdésre, hogy élvezte-e a csatákat – a hajrában például Kimi Raikkönennel –, így felelt Vettel: „Attól függ. A győzelemért jó csatázni, de ettől elég messze vagyok. Valóban sűrű versenyünk volt, de örülnék egy tiszta futamnak is, hogy meg tudjuk erősíteni a tempónkat, amivel rendelkezünk, de ez most nem történt így.”