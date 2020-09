//formula.hu/f1/2020/09/04/vettel-nem-tapadnak-a-gumik-egyik-se

A Ferrarik 9. és a 12. helyen zárták az Olasz Nagydíj második edzését. Charles Leclerc egykörös tempóban ennél rosszabbra számított, míg Sebastian Vettelt bosszantja, hogy lufikon kell közlekednie.

Mindkét Ferrari-pilótának voltak meleg pillanatai a Lesmo 1-es kanyarban délután: Vettel meg is pördült, Leclerc pedig a füvet alaposan megjárva tudott csak visszatérni a pályára a második edzés utolsó húsz percében történt incidenseik során. A hibákhoz talán az autó nehéz irányíthatósága is hozzájárult, amit a német versenyző emelt ki nap végi nyilatkozatában, részben a gumikat hibáztatva, amelyekben a minimális nyomást a tavalyi 23,5 helyett idén 26 psi-re emelte a Pirelli.

„Nos, az autót nehéz vezetni, de ez nem most fordul elő velünk először. Hogy hol veszítünk időt? Hát szerintem az egyenesekben, amire számítottunk is. A kanyarbejáratoknál hiányzik a tapadás, tulajdonképpen mind a négy gumin. Az autó elég sokat csúszkál, nagyon nehéz vele bánni. Emiatt nem egyszerű mindent jól összerakni egy kör során” – diagnosztizálta a problémát Vettel, majd rátért a magyarázatra is:

„Az okok egyike a léggömbkeménységűre fújt gumikban keresendő, amik használatára rákényszerítenek minket. Ez a nyomásszint távol van attól, amit a gumik szeretnek, de muszáj tartanunk magunkat a szabályokhoz.”

Vettel leggyorsabb idejét elvették pályaelhagyás miatt, Leclerc azonban örül a nem túl látványos 9. helynek is. „Alacsony üzemanyagszint mellett egy kicsit rosszabbra számítottunk, feltankolt autóval viszont egy kicsit jobbra. Muszáj lesz találnunk valamit a versenyre, különben nagyon-nagyon nehéz hétvégével nézünk szembe” – összegzett a monacói.