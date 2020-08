//formula.hu/f1/2020/08/16/perez-hol-kellett-volna-elengednem-hamiltont

A vírusfertőzésből kigyógyult Sergio Perez remek eredménnyel tért vissza a versenypályára, ám a Spanyol Nagydíjon egy büntetés miatt mégsem tudta bezsebelni a negyedik helyért járó pontokat.

A mexikói a rajtnál pozíciót veszített csapattársához, az egy időre még Valtteri Bottast is átugró Lance Strollhoz képest, ám miután vele ellentétben egy bokszkiállással abszolválta a futamot, Pereznek sikerült a kanadai előtt meglátnia a kockás zászlót. Utólag azonban megfordították a sorrendet a két Racing Point között, Perez ugyanis a futam utolsó harmadában már öt másodperces időhozzáadás tudatában versenyzett. A felügyelők amiatt szankcionálták a guadalajarai pilótát, mert túl sok kék zászlós figyelmeztetés után engedte csak el maga mellett Lewis Hamiltont, aki a dobogósokon kívül mindenki mást lekörözött a győzelem felé vezető úton. Perez emiatt az ötödik helyre csúszott, és bár teljesítményével elégedett, a büntetéssel nem ért egyet.

„Nem értem, hova kellett volna mennem. Hamilton a kör végén ért utol, az utolsó szektor pedig nagyon szűk. Ott nem tudtam hova húzódni, illetve veszélyes lett volna, ha mégis megpróbálom. Mégis büntetést kaptam, amit nagyon igazságtalannak tartok, de hát ez van” – mondta el álláspontját a leintést követően Perez, aki egy büntetőpontot is kapott tettéért, hasonlóan a verseny közben ugyanilyen vétségen ért Danyiil Kvjathoz. A versenybírók közleménye szerint a két pilóta „legalább a 6-os kanyartól a következő kör 1-es kanyarjáig” nem tett eleget a kék zászló jelentette felszólításnak.

A Racing Point így is nagy eredményt, 22 egységet zsákolt, ennek köszönhetően pedig a pontversenyben egészen a harmadik helyig ugrott előre a csapat, dacára az előző hétvégén kapott 15 pontos levonásnak. Az FIA egyébként most, a Spanyol Nagydíj leintése után is figyelmeztetésben részesítette a csapatot az óvási ügyben véleményesnek minősített hátsó fékhűtők használatáért. A csapat azonban a jelek szerint tudja, hogy az egyszeri pont- és pénzbüntetés után a figyelmeztetések már csak formaságnak számítanak a továbbiakban, hiszen a vizsgálat kimondta, hogy a technikai szabályokkal nem megy szembe az autójuk, csak a sportszabályzat értelmezése hozta a fejükre a bajt – amely döntés ellen egyik oldalról ők, másik oldalról pedig a szabályosságot továbbra is vitató rivális csapatok is fellebbeztek.