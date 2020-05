Sajtó: Wolff a Renault-ba ültetné Bottast

//formula.hu/f1/2020/05/28/sajto-wolff-a-renault-ba-ultetne-bottast

2020-05-28 13:17:00

Egyes lapértesülések szerint a finn menedzsmentjében továbbra is szerepet vállaló Mercedes-csapatfőnök azt szeretné, ha pilótája 2021-tól átvenné Daniel Ricciardo megüresedő helyét a franciáknál.

A Sebastian Vettel és a Ferrari szakítása által elindított átigazolási lavina eredményeként felszabadult egy ülés 2021-re a Renault-nál. Ezzel már többek között Sebastian Vettelt és Fernando Alonsót is szóba hozták, nemrég pedig az is felröppent, hogy Valtteri Bottas menedzsmentje is tárgyal a franciákkal. A Mercedes ugyanis szintén nem jelentette be még a jövő évi versenyzőit, így a finn helye sem biztos a világbajnok alakulatnál. Egyes források szerint az anyacég, a Daimler Vettelt szeretné szerződtetni, míg mások George Russell előléptetéséről pletykálnak.

Akárhogy is, Bottas nem érezheti biztonságban magát, főleg a legfrissebb sajtóértesülések alapján. A francia Auto Hebdo ugyanis úgy tudja, a Bottas menedzsmentjében továbbra is érdekelt Toto Wolff is azt szeretné, ha a pilóta átülne a Renault autójába. Ez olyan szempontból érdekes, hogy a Mercedes csapatfőnöke korábbi híresztelések szerint ellenzi Vettel megszerzését, s inkább a jelenlegi Lewis Hamilton, Bottas duóra koncentrálna.

A Sky Sports riportere, Ted Kravitz eközben arról számolt be, hogy Bottas menedzsere, Didier Cotton valóban egyeztet a Renault-val, de nemcsak velük, hanem a Red Bull-lal is. A finn persze szeretne a Mercedesnél maradni, és Kravitz szerint vélhetően a címvédő istállónál is őt tartanák az első számú opciónak 2021-re, azaz ez az értesülés ellentétes az Auto Hebdo jelentésével. Az úgynevezett „silly season” tehát a hivatalos bejelentések után is maximális fordulatszámon pörög, s úgy tűnik, a Mercedes és a Renault lehet a második hullám kulcsfigurája.