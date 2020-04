A McLaren már a Williamstől is tart

//formula.hu/f1/2020/04/03/a-mclaren-mar-a-williamstol-is-tart

Lando Norris szerint idén már a Williamsszel is számolni kell a középmezőnyben, gondolni kell rájuk a stratégia elkészítésekor - igaz, szerinte a Racing Point lehet a favorit ebben a kasztban.

Lando Norris, a McLaren (megnyírt) Formula-1-es pilótája szerint idén már a Williamsszel is számolni kell majd a középmezőnyben. A wokingiak tavaly kiemelkedtek ebből a csatából és végül simán szerezték meg a konstruktőri negyedik helyet, a brit versenyző viszont úgy gondolja, hogy idén kőkemény csatákat kell majd vívniuk, amelybe a tavaly messze leszakadó grove-iak is beleszólhatnak.

"Szerintem a Williams most sokkal közelebb van. ALapvetően benne lehetnek a csatában, szóval gondolnunk kell rájuk. Ez most nem olyan, hogy nem érdekesek a stratégia szempontjából, vagy hogy kiválaszthatjuk, hogy mikor jöjjünk vissza a bokszból a közelükbe. Most velük is számolni kell, velük is versenyezni fogunk, nem lsz könnyű őket megelőzni" - idézi Norris mondatait az Autosport.

Természetesen a középmezőny favoritja idén a Racing Point lehet, hiszen a Mercedes tavalyi autóját szinte lemásoló istálló rendkívül gyorsnak tűnt az előszezoni teszteken. "Ezt most nehéz megmondani, de a teszteken nagyon versenyképesnek tűntek. Az autójuk mindenhol jól teljesít és szerintem minden hétvégét remekül fognak kezdeni. Nagyot léptek előre, de egyértelmű, hogy miért" - magyarázta velük kapcsolatban Norris.