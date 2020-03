//formula.hu/f1/2020/03/23/ocon-a-mercedes-nagyon-okos-volt-vagy

2020-03-23 12:02:00

2020-03-23 12:02:00

A francia F1-es pilóta a Mercedes által nemrég bemutatott DAS-rendszerről beszélt - szerinte egy idő után őt kizárták a gyárból, valószínűleg akkor találták ki az eszközt.

Múlt héten felmerült, hogy a Mercedes esetleg már két évvel ezelőtt, 2018-ban is használhatta az idei téli teszteken nagy port kavaró DAS-rendszert - egy videón mintha feltűnne, hogy Lewis Hamilton az esős hungaroringi időmérő során mozgatja a kormányát. A dolog nem egyértelmű és ilyenkor természetesen nem is kell feltétlenül mindent annyira komolyan venni - Esteban Ocon is erről beszélt.

A Mercedeshez erősen kötődő, évekig a csapat juniorjaként, vagy tavaly éppen teszt és szimulátorpilótájaként versenyző francia szerint ő még nem találkozott az eszközzel korábban, úgyhogy a csapat biztosan nagyon ügyesen kezelte a helyzetet, ha már korábban is létrehozta a DAS-t. "Vagy nagyon-nagyon okosak voltak és elrejtették előlem a rendszert, vagy már csak akkor találták fel, amikor elmentem" - idézi Ocon szavait a Canal Plus.

"Amikor már a két ülés között voltam (vagyis amikor aláírt a Renault-hoz, de elvileg még a Mercedes alkalmazásában állt), nem mehettem be a gyárba, vagy a szimulátorba. Szóval vagy ebben az időszakban történt, vagy nagyon okosak voltak" - tette hozzá a francia, aki a kényszerszünet alatt is igyekszik topformában maradni, hogy minél jobban sikerülhessen a visszatérése.

"Hogy ha azt kezdem el mondogatni magamnak, hogy a többiek nem edzenek és elengedhetem magam, akkor nem fogok készen állni azon a napon, amikor a szezon végre elkezdődik. Remélem, hogy rajtolhatunk Bakuban június elején (azóta kiderült, hogy nem... - a szerk.), de ezt még korai megmondani és igazából nem is ez a legfontosabb most."