Hamilton a DAS-sal nyert időmérőt a Hungaroringen?

Érdekes felvétel került elő a Twitteren: Luca Flaminio szerint ezen a körön Lewis Hamilton már 2018-ban is mozgatta maga felé a kormányát, vagyis már akkor működhetett az idén nagy port kavaró DAS-rendszer. A videó Magyarországon, a Hungaroringen készült, amikor az esős időmérőt teljesítette Hamilton - az utolsó kanyarból kigyorsítva mintha maga felé mozdítaná a kormányát.

Egyesek szerint ez csak illúzió, érzéki csalódás, mások szerint viszont valóban mozdul a kormány, amelynek az esőben még több értelme lenne, hiszen itt sikerülhet a gumik hőmérsékletét ideális tartományban tartani. Ha visszaemlékszünk, Hamilton egy nagyszerű első és utolsó szektorral meg is nyerte végül azt az időmérőt.

A kivágott felvétel és a teljes kör - utóbbi a Youtube-ra átkattintva, vagy ezen a linken megtekinthető!

In questo periodo di quarantena e di astinenza da Formula 1 guardavo il giro pole di Hamilton in Ungheria nel 2018. Chiedo al nostro sherlok holmes @matteobobbi . È solo una illusione ottica dovuta alle gocce o tira il volante a se come con il DAS? #skymotori pic.twitter.com/t9wBX6m7Yl