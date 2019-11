F1

Hivatalos: A Red Bull máris hosszabbított a Hondával

//formula.hu/f1/2019/11/27/hivatalos-a-red-bull-maris-hosszabbitott-a-hondaval

2019-11-27 10:28:00

Szerző: Kármán Zoltán, fotó: DPPI

Eddig is a kölcsönös elégedettség jellemezte a Red Bull-Honda szövetség minden résztvevőjét, szerdán pedig hivatalosan is közölték, hogy 2020 után is folytatják együttműködésüket a felek.

Szűk másfél évvel ezelőtt mindenki féltette az energiaitalos istállót, amikor bejelentették, tizenkét év közös munka után szakítanak motorszállító partnerükkel, a Renault-val és belevágnak a némileg ismeretlen kalandba, az akkor még igen kockázatosnak tűnő Hondával. Azóta egyértelműen kiderült, hogy nem döntött rosszul a bikák vezetősége. A Renault ugyan szintén egészen ütőképes erőforrással állt elő az évad derekán, a Honda fejlődése előtt azonban mindenki kalapot emel az utóbbi időben. Max Verstappen már három futamgyőzelmet aratott a japán gyártó motorjának segítségével, kevesebb balszerencsével ez akár több is lehetett volna. Elégedettek a felek, így meghosszabbították a 2020 végén lejáró szerződést 2021-ben érkeznek a nagy szabályváltozások, ezért a nagyobb kaliberű pilóták is mind 2020-ig kötelezték el magukat korábban. A Red Bull és motorszállítója is kivárt, de az istálló főtanácsadója bejelentette, hogy annyira elégedettek a közös munkával, hogy máris meghosszabbították szerződésüket a Hondával, egyelőre még csak 2021 végéig. „2021-ben is Honda-motorokkal indul a Red Bull és a Toro Rosso is. Nagy megkönnyebbülés ez számunkra, nagyon boldogok vagyunk a Hondával” – jelentette ki Dr. Helmut Marko a Servus TV adásában. Egy év alatt remekül lemérhetik a felek, hogy a nagy szabályváltozások után is versenyképes marad-e a szövetség. Ha igen, vélhetően újabb szerződéshosszabbításra kerül sor.

