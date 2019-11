Így végezhet harmadikként Leclerc

//formula.hu/f1/2019/11/26/igy-vegezhet-meg-harmadikkent-leclerc

2019-11-26 07:43:00

Néhány hete még szinte biztosnak tűnt Charles Leclerc év végi harmadik helyezése, nagyot fordult a világ és most már Max Verstappen áll sokkal jobban. Vettel már teljesen eltűnt a képből.

Igen sokba került az összetett pontverseny szempontjából is a két Ferrarinak a brazíliai ütközés. Azzal, hogy Sebastian Vettel és Charles Leclerc sikeresen kiejtette egymást a versenyből, nulláztak, Max Verstappen pedig a maximális huszonöt egységet megszerezve kissé elillant az összetettben is.

Annyira, hogy Sebastian Vettel hátránya már harminc pont, tehát behozhatatlan, a német már legjobb esetben is negyedik lehet, de ahhoz is húsz ponttal kellene legyőznie csapattársát. Az utóbbi időszakban remek formát mutató Max Verstappen saját kezébe vette sorsát, ha az első két hely valamelyikén végez, akkor bármit is tesz Leclerc, biztosan a holland marad harmadik.

Ha Verstappen legalább második, biztos az összetettbeli dobogó

Elég valószínűtlen, hogy Verstappen ne végezzen az első hat hely valamelyikén, amennyiben nagyobb probléma nélkül végigmegy a versenyen, tehát Leclerc-nek csak a futamgyőzelem lehet a célja. Még a leggyorsabb körrel járó bónuszpont is megkeveri a kártyákat, nézzük, milyen esélyei lehetnek még a Ferrari monacói pilótájának, hogy végül mégis legyőzze riválisát. Jövőre pedig a világbajnoki címért indulna harcba Verstappen a Red Bull-Hondával

A tabella jelenlegi állása és a győzelmek száma:

Lewis Hamilton – 387 - 10

Valtteri Bottas - 314 - 4

Max Verstappen - 260 - 3

Charles Leclerc - 249 - 2

Sebastian Vettel - 230 - 1

Hogyan érhet még fel Leclerc a harmadik helyre?

Leclerc P1 + leggyorsabb kör (26 pont) - P3 (15 pont) Verstappen

Leclerc P1 (25 pont) - P4 (12 pont) Verstappen

Leclerc P2 (18 pont) - P7 (6 pont) Verstappen

Leclerc P3 + leggyorsabb kör (16 pont) - P8 (4 pont) Verstappen

Leclerc P3 (15 pont) - 9 (2 pont) Verstappen

Leclerc P4 + leggyorsabb kör (13 pont) - P10 (1 pont) Verstappen

Leclerc P4 (12 pont) - P11, vagy az alatt (0 pont) Verstappen