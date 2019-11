Vettel: Sokáig próbáltam nem észrevenni az igazságot

//formula.hu/f1/2019/11/12/vettel-sokaig-probaltam-nem-eszrevenni-az-igazsagot

2019-11-12 06:26:00

A 2019-es esztendő a felfokozott várakozások ellenére eleinte egészen pocsékul sikeredett a Ferrari és Sebastian Vettel számára. A német eleinte próbálta homokba dugni a fejét az igazság elől.

Nemrég arról beszélt a Scuderia csapatfőnöke, hogy egészen kiváló fejlődést sikerült felmutatniuk az idei szezon során. Ebben valóban van némi igazság, de ne felejtsük el, hogy az egész úgy kezdődött, hogy Melbourne-től fokozatosan szembesült azzal a vörös istálló, hogy a Mercedes csúnyán ellépett, az autó pedig a kanyarokban látványosan lassú a riválisokhoz képest. Ezek után bőven volt is honnan felzárkózni.

A téli tesztek után mindenki nyugodt volt az olaszok háza táján, a két pilóta is nyugodtan várta a szezonnyitót, ahol szembesültek a valósággal, hogy amit a tesztek után gondoltak magukról, az csak hiú ábránd. Ahogy pedig haladt előre az év, egyre inkább világos lett mindenki számára, hogy 2019-ben sem lehet legyőzni a Mercedest, bár próbálták egy ideig ezt nem tudomásul venni.

Vettel már Melbourne-ben sejtette, hogy ez is a Mercedes éve lesz

„A tesztelés első hetét követően mindenki elkönyvelte, hogy nagyszerűen sikerült, teljesen nyugodtak voltunk, aztán jött a meglepetés, amikor arcul csapott a valóság az első versenyhétvégéken, hogy nem vagyunk elég gyorsak. Ezen a ponton még nem adja fel az ember, de azért már érzékeli, hogy egyáltalán nem abban a pozícióban van, mint amiben szeretne” – idézi Sebastian Vettelt a Motorsport.com szakoldal.

„Először az embernek saját magával kell megvívnia a harcot, amikor rájön, hogy túlságosan távol van a riválistól (jelen esetben a Mercedesektől), ez az érzésem pedig versenyről versenyre csak erősödött. Megpróbáltuk megtalálni legjobb formánkat, amikor pedig megtaláltuk, rájöttünk, hogy nagyon le vagyunk maradva. Az európai versenyeken pedig már az is egyértelmű lett, hogy rövid idő alatt nem leszünk képesek jelentősen javítani a teljesítményünkön, nagyon nehéz évadunk lesz.”

„Nagyon meg akartuk mutatni, hogy idén végre megszakítjuk a 2008 óta tartó győzelemínséget, de igen gyorsan reálisan átláttuk, hogy ez nem fog menni. Ilyen körülmények között is megpróbáltuk az ellenkezőjét bizonyítani, de újra és újra elbuktunk. Az igazságot már egészen korán megláttuk, de megpróbáltam homokba dugni a fejem. Végül persze be kellett látnom négy-öt verseny után, hogy oké, ez most a realitás” – emlékezett vissza Vettel.