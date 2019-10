Ricciardo: A Renault-nál nem kis fejlesztések kellenek, hanem gyökeres váltás

//formula.hu/f1/2019/10/21/ricciardo-a-renault-nal-nem-kis-fejlesztesek-kellenek-hanem-gyokeres-valtas

2019-10-21 07:00:00

A francia gyári istálló idei igazolása úgy véli, kockáztatnia kell a csapatnak, ha sikeresek akarnak lenni. Az apró változtatások nem sokat érnek, ha 2020-ban jelentősen nagyobb célokért küzdenének.

A 2019-es téli teszteknek úgy vágott neki a Renault, hogy az előző évek folyamatos fejlődését folytatva idén már egyértelműen a középmezőny fölé nőjön a Ricciardo-Hülkenberg páros és láthatóan közelítsen a három topcsapathoz. Az év elejétől azonban eleinte többször is probléma adódott az erőforrással, utána inkább aerodinamikailag bizonyult szinte mindig gyengének az R.S.19-es.

Így a negyedik hely is már csak álomnak tűnik, egyrészt a McLaren harmincnégy egységnyi előnye miatt, másrészt a wokingiak szinte folyamatosan remek formát mutatnak minden típusú pályán, így pedig nehéz lesz befogni őket. Különösen Carlos Sainz szárnyal, de Lando Norris is bőven megteszi a magáét. Ehhez még hozzájön, hogy Japánban komolyan felmerült, hogy a Renault illegális eszközt használt (valószínűleg nem is egy pályán), így szélsőséges esetben az is elképzelhető, hogy az egész idényről kizárják a franciákat.

Ricciardo szerint muszáj kockázatot vállalnia a csapatnak, különben nincs előrelépés

„Ha 2020-ban többet akarunk elérni, akkor a kis változtatások már nem vezetnek eredményre, valami drasztikusabb lépésre lesz szükség. Időnként az autó egészen jónak bizonyult, de semmiképpen sincs azon a szinten, ahol egyébként lehetne. Azokkal a forrásokkal, amikkel rendelkezünk, ennél jobbak is lehetnénk” – fogalmazta meg kritikáját Daniel Ricciardo.

„Szerintem az nem megoldás, ha az idei autón végzünk néhány fejlesztést. Azt mondanám, teljesen másik autóra és teljesen más felfogásra lesz szükség jövőre. Ebben természetesen rejlik némi kockázat, de ha nem vállaljuk be, akkor talán jövőre is az lesz, hogy fejlődünk egy keveset, de végső soron megint nem leszünk ott, ahol lenni akarunk. Ez kihívást jelent.”

„Az jó hír, hogy egészen jól megértettük az autónkat az elmúlt időben és már tudjuk, mire van szükségünk a jövő évi versenygépnél, melyik területeken kell a leginkább fejlődnünk. Emiatt optimistán várom, hogy a 2020-as autóval jelentőset léphetünk előre. Bár ennél többre számítottunk, semmit nem bántam meg az elmúlt tizenkét hónapból” – tette hozzá Ricciardo.