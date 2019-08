Wolff: Nem egy verseny dönt Bottas jövőjéről

//formula.hu/f1/2019/08/04/wolff-nem-egy-verseny-dont-bottas-jovojerol

2019-08-04 19:09:00

Augusztusban határoz a Mercedes 2020-as üléséről, így a legrosszabbkor jött Valtteri Bottas gyenge Magyar Nagydíja. Toto Wolff a szempontokról beszélt, melyeket számításba fognak venni.

Német Nagydíjon történt nullázása után Valtteri Bottas magyar versenye is rosszul sült el: a futam az első körben megpecsételődött, amikor Lewis Hamiltonnal és Charles Leclerc-rel is összekoccant. A finn nem hajtott bokszba rögtön szárnycserére, amivel értékes időt veszített, később pedig a forgalomban bukott rengeteget: végül körhátrányban ért célba nyolcadikként. Bottas szereplése is fontos témát képezett Toto Wolff futamot követő sajtótájékoztatóján, melyen a Formula.hu jelen volt.

„Ez az oka, amiért nem ugrándozok fel-alá az örömtől” – beszélt arról Wolff, hogy a Mercedes felemásként értékeli Magyar Nagydíját. „Nagyon elszomorít, ami vele történt. Tegnap fel volt spannolva kvalifikációs eredménye miatt, és a verseny előtt is a megfelelő lelkiállapotban volt. Aztán jöttek a balszerencsés incidensek: a laposra fékezett abroncs, az összeérés Lewisszal és Leclerc-rel. Hirtelen fél kör alatt minden munka semmivé lett. Ez szörnyű most számára, nagyon sajnálom.”

Ha már szóba került az ötszörös nagydíjgyőztes rossz szereplése, elkerülhetetlenül feljött a 2020-as versenyzői ülés kérdése, amelyről Wolff korábbi nyilatkozata szerint augusztusban születik döntés. Ilyen szempontból a szezon elején még Bottas 2.0-ként emlegetett finn gyenge futamai legrosszabbkor jöttek, de Wolff lehűtötte a kedélyeket.

„Nem fogjuk hagyni, hogy egyetlen versenyeredmény befolyásolja a döntésünk. Adatokat fogunk összegyűjteni és alaposan átrágjuk magunkat rajta. Valtteri nagyszerű személyiség és remek versenyző. Nem lesz egy könnyű döntés.”

Hamarosan elhangzott a tartalékpilóta Esteban Ocon neve is. Wolff így reagált arra, hogy a fiatal francia karrierje más szakaszában tart, mint Bottas: „Felelősséggel tartozunk versenyzőinkért. A juniorversenyzőkért és a jelenleg autót vezető versenyzőkért is. Nem fogunk semmi olyat tenni, amivel megnehezítjük a dolgukat. Bárhogyan döntsünk, figyelembe vesszük a versenyzők opcióit is, hogy hova mehetnek. Történjen az, hogy Esteban ül a Mercedesbe, vagy Valtteri marad. Utóbbi is megérdemli, mert kiváló a tempója, mint tegnap is megmutatta” – beszélt arról, hogy a Mercedes nem csupán Ocon jövőjét kívánja egyengetni, hanem Bottasét is.