Vettel: Nem létszükséglet, hogy még több városi verseny legyen

2019-07-21 14:31:00

Sebastian Vettel tisztában van vele, mik az F1 vezetőségének szándékai, a négyszeres világbajnok azonban úgy véli, nem kell mindenáron a városokba vinni a bajnokságot, és például London helyett szívesebben maradna Silverstone-ban.

A Brit Nagydíj jövője jelen állás szerint 2024-ig biztosított, a verseny helyszínéül szolgáló Silverstone-i pálya ráadásul garanciákat is kapott arra, hogy akkor sem kerülnek hátrányba, ha az F1 vezetősége keresztül viszi a tervét, hogy még egy F1-es versenyt hozzon a szigetországba. A Liberty Media célja immár elég régóta az, hogy egy londoni városi futamot rendezzen, Sebastian Vettel azonban nincs annyira oda az ötlettől.

„Fogalmazzunk tisztán: én teljesen elégedett vagyok Silverstone-nal” - fogalmaz egyértelműen a német a Motorsport.com kérdésére. „Egy nagyszerű helyszín. Nincs ott probléma sem azzal, hogy jó versenyt produkáljunk, sem azzal, hogy megfelelő mennyiségű néző jöjjön ki a futam hétvégéje során. Mindig itt van az év egyik legjobb versenye, és még németként is azt mondom, hogy nagyon fair a közönség. Nem gondolnám, hogy ez a terv (hogy városokba vigyünk futamokat - a szerk.), akkora létszükséglet lenne. Ráadásul nem is gondolom, hogy többen lennének, mint itt. Itt is megvan vasárnaponként szerintem minden évben a százezer ember.”

Sokan attól félnek, hogy ha keresztülviszik a londoni városi futam ötletét, az Silverstone kárára lenne csak megvalósítható. „Ez az autóversenyzés otthona, ide jönnünk kell. Jöjjünk inkább ide, mint valami divatos helyre. Minden versenyző szereti ezt a helyet, és a nézők is mindig tömegével jönnek ki ide. Remélhetőleg a pályának sikerült jó megállapodást kötnie.”

A Red Bull csapatfőnöke, Christian Horner viszont például megnézné a mezőnyt London utcáin. „Ha ezzel hozzáadunk a jelenlegi 21 versenyhez, és vagyunk olyan szerencsések, hogy két versenyt rendezzen egy ország, én benne vagyok. De mindig nagyszerű itt is az atmoszféra, a befektetésekkel pedig remélhetőleg Silverstone hosszabb távon is biztosítani tudja a jelenlétét a versenynaptárban. Hátha a nézők közelebb kerülhetnek a bokszokhoz, illetve lesz helyük mondjuk a pálya belső részében is.”