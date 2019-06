Exkluzív: Vettel-Verstappen helycserét pletykálnak a paddockban

//formula.hu/f1/2019/06/29/exkluziv-vettel-verstappen-helycseret-pletykalnak-a-paddockban

2019-06-29 21:10:00

Nagyon úgy tűnik, hogy „melegedik a pite” Sebastian Vettel és a Red Bull ügyében. Az Osztrák Nagydíj szombati napján, a paddockban a formula.hu olyan új információmorzsákat hallott, amelyek tovább valószínűsítik, hogy tényleg nem a valóságtól elrugaszkodott azt gondolni: a négyszeres vb-első visszatérhet nevelőegyesületéhez.

Arról már csütörtökön beszámoltunk, hogy Vettel sutyiban látogatást tett a Red Bullnál, ahol együtt ebédelt a csapat felső vezetésével. Akkor még csak spekuláltunk, hogy mi állhatott a vizit hátterében, immáron azonban egyre inkább valószínűsíthető, hogy a német nem csupán udvariasságból ugrott be régi cimboráihoz. Hogy miért? Miközben a négyszeres világbajnok láthatóan ezen a hétvégén is egyre inkább kiábrándul a Ferrariból, a paddockban egyre többen pletykálják, hogy fontolgatja: már egy évvel a szerződése lejárta előtt távozik a maranellói vörösöktől. Bár vannak, akik a visszavonulást sem tartják elképzelhetetlennek, ezen a hétvégén egyre inkább az körvonalazódik, hogy a pilóta marad és inkább csapatot váltva visszatérhet nevelőegyütteséhez.

Információink szerint Vettel csütörtök óta már további három alkalommal is beugrott a Red Bullhoz, ahol minden egyes alkalommal olyan vezetőkkel beszélgetett zárt ajtók mögött, mint a sportprogramot koordináló Helmut Marko és a Red Bull Racinget irányító Christian Horner. Hogy miről esett szó, azt természetesen nem tudni pontosan, viszont a dolgok alakulásának fényében talán bátran lehet kijelenteni: nem azért jár a Holzhausba, hogy minden egyes edzés után kiöntse a lelkét régi cimboráinak. Több, korábban megbízhatóan bizonyult forrásunk szerint Vettel és a Red Bull még soha nem volt ennyire közel a korábbi kapcsolat újraélesztéséhez, mint most, a bátrabbak pedig egyenesen azt állítják: eldöntött ténynek lehet tekinteni, hogy 2020-tól a német újra az energiaitalosok kötelékét erősíti.

Az biztos, hogy a spielbergi hétvége csakis erősítheti Vettelben a Ferrarival kapcsolatos kiábrándultságot, a német számára ugyanis katasztrofálisan sikerült a kvalifikáció. Míg Charles Leclerc megszerezte szezonbeli második rajtelsőségét, addig Vettel alatt a Q3-ban hidraulikai szivárgás miatt megadta magát az autó: egy csatlakozó szétesett, így a hajtóműben drasztikus lecsökkent a légnyomás és a pilóta nem is tudott mért kört autózni a minden eldöntő fázisban. „Nyilvánvalóan keserű és kiábrándító, hogy ilyen napon, amikor akár a pole pozícióért is harcolhattam volna, részt sem tudtam venni a Q3-ban” – kesergett a német, akinek arcára kiült a csalódottság az időmérő után.

A Vettel-Red Bull együttállást erősen valószínűsítő források szerint az egyezkedés valójában már nem is a némettel megy, hanem Max Verstappennel, mégpedig azzal kapcsolatban, hogy meg tudják-e tartani a jelenlegi teljesítményszint ellenére, illetve annak fényében, hogy jövőre a német lehet a csapattársa. Helmut Marko ezen a hétvégén elismerte, hogy a holland csodaifjonc szerződésében van egy kitétel, amely szerint kitáncolhat az eredetileg hosszúra szabott szerződésből: a klauzula állítólag azt mondja ki, hogy a Red Bullnak futamot kell nyernie, Verstappennek pedig egy adott pontmennyiséggel kell rendelkeznie – a Magyar Nagydíjig. A pilóta egy poénnal csapta agyon a szombati sajtótájékoztatón a részletekkel kapcsolatos puhatolózást, ugyanakkor a kiszivárgott információk szerint a jelenlegi pontmennyisége állítólag nagyon messze áll a megcélzottól, és arra is kevesen mernének fogadni, hogy a Red Bullnak sikerül győznie a mogyoródi futamig.

Marko ennek fényében elméletileg jogosan aggódik amiatt, hogy nem tudják megtartani a csapat jövőjének szánt fiatalt. Ha ehhez hozzávesszük, hogy Vettel esetleges érkezése is inkább riasztólag hathat, sejthetjük, hogy a mindig szigorú főnök minden eddiginél kegyesebben próbál bánni a hollanddal: ezt is teszi, forrásaink szerint ugyanis minden létező pluszt megpróbál kiajánlani neki, ami csak lehetséges. Úgy hallottuk, ezen a hétvégén felajánlották azt is, hogy a különítmény a jövőben a rendelkezésére bocsát egy luxus-lakóbuszt, amelyet az európai futamokon használhatna, hogy minél egyszerűbben juthasson ki az adott helyszíneken a pályára. A múltban Vettel és Ricciardo is élt ezzel a lehetőséggel, Verstappennek viszont mostanáig nem kínálták fel hasonlót.

Joggal merül fel a kérdés, hogy kitől félti Marko a németalföldit, hová igazolhat Verstappen, ha valóban érvényesíteni kívánják azt a bizonyos klauzulát. A versenyzőt már korábban is hírbe hozták a Mercedesszel, ahol a teóriák szerint Lewis Hamiltonhoz csatlakozhatna Valtteri Bottas helyén, Toto Wolff pedig szombaton kissé ködösen fogalmazott az üggyel kapcsolatban: „Nem tudok semmit erről, nem beszéltem Max-szal. Jómagam azt szeretném folytatni, amit eddig is csináltunk. Előbb a versenyzőinkkel szeretnék beszélni arról, hogyan látják a helyzetet, csak aztán akarok belemerülni tárgyalásba bárki mással. Ez igaz minden versenyzőre, aki képes lehet emelni a színvonalat a Mercedesnél. Egyébként remek fiatal pilótáink vannak, akik megérdemlik, hogy az F1-ben versenyezzenek, elég csak Esteban Oconra gondolni. Azt szeretném, ha a puzzle elemei az elkövetkező néhány nyári hónapban kerülnének a helyükre” – fogalmazott a sportigazgató.

A formula.hu által megkérdezett források szerint nem lehet kizárni a Mercedest Verstappen következő állomáshelyeként, de a legtöbben inkább egy pilótacserére mernének fogadni. Úgy tudjuk, hogy nemcsak Vettel jár-kel ezen a hétvégén (sőt, állítólag már Le Castellet-ben is) a Holzhaus felső szintjén, hanem a Ferrari csapatfőnöke, Mattia Binotto is. A svájci szakembert is több ízben látták ott, mély beszélgetéseket folytatva Markóval és Hornerrel, ez pedig informátoraink szerint csakis azt jelentheti, hogy a vörösök vinnék a hollandot. Binotto az utóbbi hetekben több ízben is azzal védekezett a Ferrari harmatos teljesítménye miatti kritikahullámban, hogy a mostani Scuderia egy fiatal gárda (szó szerint ezt a kifejezést használta), amelynek időre van szüksége ahhoz, hogy világraszóló sikereket érhessen el. A „fiatal gárda” profilba Verstappen tökéletesen illene Charles Leclerc mellé, a szakember a jövő nagy párosát rakhatná össze, de nagy kérdés, hogy meg tudják-e győzni az állítólagos kiszemeltet? A Ferrari mindenki számára komoly vonzerőt jelent, gyaníthatóan Verstappen számára is az, ráadásul lehet, hogy nem is kellene tovább várnia a hőn áhított bajnoki címre, mintha a Red Bull-Hondánál maradna. Most mégis csak abban lehetünk biztosak, hogy a nyári szünetig hátralevő időszakban sokat hallunk még erről a témáról!