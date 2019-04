Következik Baku, mit kell tudni róla?

//formula.hu/f1/2019/04/23/kovetkezik-baku-mit-kell-tudni-rola

2019-04-23 10:45:00

Egy hosszú egyenes, egy nagyon szűk rész és sok kompromisszum - kicsit hangolódjunk rá. a hétvégi Azerbajdzsáni Nagydíjra.

Hogy miért szeretjük a bakui Formula-1-es pályát? Nos, két nagyon fontos jellegzetessége van: az egyik a borzasztóan hosszú egyenes, a másik pedig a szűk óvárosi rész. Az egyenes önmagában "csak" 1,2 kilométer hosszú, de összességében a 16-os kanyar kijáratától az egyes kanyar féktávjáig (ez már több mint két kilométer) folyamatosan padlógázon használják a pilóták az autót, bár annyira azért nem unalmas számukra ez a rész, hiszen van benne egy bal-jobb ív, ahol 300 km/h feletti tempónál kell megmozgatni a kormányt. Az egyenes kiváló előzési pont, az idén még hatékonyabb DRS miatt különösen az, de érdemes odafigyelni a bokszutca bejáratát jelző fehér vonalra, korábban volt, aki pórul járt emiatt - ez az egyenes egyébként nyilvánvalóan a nagy motoerővel rendelkező Ferrarinak kedvezhet, de a helyzet ennyire nem egyszerű.

A lassú részeken ugyanis nagyon nagy szükség van a stabilitásra, a jó fékegyensúlyra és arra, hogy korán rá lehessen lépni a gázra a kigyorsításoknál. Emiatt a mérnökök számára igazi rémálom ide jól eltalált beállítást gyártani, hiszen örök kérdés, hogy az egyenesre "gyúrjon" valaki, ott nyerjen időt, előzzön könnyebben (illetve őt előzzék nehezebben), vagy pedig itt bevállaljon némi hátrányt, de cserébe a lassabb részeken nagyobb tapadást érhessen el? Tökéletes beállítás itt nem létezik, ennyi biztos.

Ha már említettük az óvárosi részt, akkor tegyük hozzá, hogy a pálya a legszűkebb pontján alig szélesebb hét méternél, méghozzá kanyar közben, hiszen a 8-9-10-es kanyarba pokoli nehéz betalálni - veszélyes is erőltetni, illetve a legminimálisabb hiba is rengeteget számíthat. Ez a pálya másik különlegessége a hosszú egyenes mellett és láthattunk már ilyeneket is itt:

És ezzel rá is térhetünk arra, hogy miért számít talán kevesebbet itt az előzetes erősorrend, hogy kinek hogyan fekszik ez a pálya. Egyrészt városi pályáról beszélünk, nagyon bízni kell az autóban, hinni abban, hogy pontosan azt fogja csinálni, amit a pilóta akar, pontosan úgy fog reagálni féktávon, kigyorsításon, mert ha valakiben minimális kétely is van, akkor a falak között, ilyen tempóval el fogja emelni a gázt és ott fogja hagyni azokat a tizedmásodperceket, amelyek miatt esélytelen lesz. Másrészt pedig ez egy igazi "káosz helyszín", elég csak a tavalyi futamra gondolni, ahol minden megtörtént és egy egészen őrületes végjátékot láthattunk, hiába ment addig valaki nagyon jól, vagy nagyon rosszul. Ez a stratégia szempontjából is érdekesebbé teszi, hiszen leginkább csak az a kérdés, hogy mikor jön be a biztonsági autó és nem az, hogy bejön-e...