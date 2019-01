Alonso: Az F1-en kívül nem maradt semmim

//formula.hu/f1/2019/01/17/alonso-az-f1-en-kivul-nem-maradt-semmim

2019-01-17 09:37:00

Fernando Alonso visszavonulását követően elmondta, annak, hogy hosszú évekig üldözte a sikeres karriert a Formula-1-ben, nem csak előnyei voltak, hanem hatalmas áldozatokkal is járt.

A kétszeres világbajnok 2018 végén, a McLarennel töltött sikertelen éveket követően vonult vissza a Formula-1-ből. Alonso már a visszavonulás előtt is arról beszélt, elsősorban nem nem a jó eredmények hiánya, hanem az áll döntése hátterében, hogy szeretné az élet és a motorsport más területeit is megtapasztalni. A spanyol pilóta így 2019-re új versenyszériákban próbálja ki magát, többek közt a WEC-ben áll rajthoz a Toyotával, illetve ismét elindul az Indianapolisi 500 mérföldes versenyen is.

A spanyol a crash.net portálnak adott interjújában beszélt arról, mi fog a leginkább hiányozni neki a száguldó cirkuszból. „Azt hiszem, az autók, mivel annyira különlegesek. Az F1-ben nem számít, hogy a tizennegyedik, az ötödik vagy éppen az első helyért harcolhatunk. Persze, a dobogó vagy a győzelem hatalmas boldogságot és ünneplést jelent, de amikor kimentem az időmérőre, vagy akár a szabadedzésre, és vezethettem ezt az autót, az mindig fantasztikus érzés volt” – mondta Alonso. Szerinte ugyanis az F1-es versenygépek olyan magas szintű technikával működnek, amelyet egyetlen széria sem tudna lemásolni.

2005 és 2006 világbajnoka ugyanakkor arról is beszélt, az F1-ben versenyezni nem csak csillogással és hihetetlenül gyors autókkal jár. A száguldó cirkusz ugyanis hatalmas lemondásokat követel a résztvevőitől. „Nincsenek barátaid, családod, nincs szabadidőd, feleséged, gyerekeid, semmid sincs. Ha sikeres akarsz lenni, akkor ez teljes alárendelődéssel jár. Ezért úgy érzem, másra is szeretnék hangsúlyt fektetni.”

Alonso szerint, azzal, hogy kipróbált más versenyszériákat, megerősítette abban, hogy a Formula-1 valóban a motorsportok királykategóriája. „Mert egy lépéssel a többiek előtt jár. Arról szól, hogy hétvégéről hétvégére a világ körül utazva próbáljuk a tökéleteset megtalálni és kihozni mindenből. Azt hiszem, ez az egyik olyan része, amit soha nem fogok elfelejteni.”