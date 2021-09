Norris: A jövőben majd nekem is lesz esélyem

//formula.hu/f1/2021/09/12/norris-a-jovoben-majd-nekem-is-lesz-eselyem

Nemcsak egy örökvidám fiatal tehetséget, hanem egy igazi csapatjátékost is tudhat soraiban a McLaren Lando Norris személyében. A fiatal brit a második helyen is leírhatatlanul boldog.

Egyébként is két, mindig mosolygó karakter erősíti a McLaren csapatát, az Olasz Nagydíj végén azonban mindkettejüknek még a szokásosnál is szélesebbre kúszott a mosolya. Sokat kellett böjtölni, de a wokingi csapat visszatért a csúcsra, ráadásul kettős győzelemmel, amire bő egy évtizede nem volt példa.

Érthető az a diadalüvöltés, amellyel kis híján mindkét pilóta megsüketítette a csapatot. Ugyanazzal az intenzitással, ugyanis a második helyezett Lando Norrison sem érződött egy szemernyi csalódottság sem. A fiatal brit pályafutása legjobb eredményét könyvelheti el, és majd kiugrott a bőréből az autóból kiszállva.

„Hatalmas köszönet mindenkinek, a szurkolóknak és a csapatnak is. Ez egy fantasztikus hétvége volt számunkra. Amióta négy évvel ezelőtt csatlakoztam a McLarenhez, ezért dolgoztunk, és most végre miénk az első-második hely. Nagy lépés ez nekünk. Örülök, hogy Daniel megszerezte a győzelmet, örülök a második helyemnek is. Örülök az egész csapat miatt” – ujjongott az interjú közben Norris.

A McLaren saját nevelésű és emiatt bizonyos szempontból elsőszámúnak tekinthető pilótája természetesen szívesen ment volna élete első győzelméért, de tudta, bármennyire vágyik rá, a csapatnak a Ferrarival vívott, végletekig kiélezett konstruktőri csatában pontokra van szüksége, és ezt semmivel sem kockáztathatják. A brit meg is kérdezte a csapatrádión, mivel tesz jobbat: ha marad, ahol van, vagy ha megküzd Ricciardóval. Az egyértelmű utasítás ellenére nem csalódott, az azonban megfordult a fejében, hogy egyszer majd talán visszakaphatja ezt a szívességet.

„Természetesen. Ha ott vagy, szeretnéd megpróbálni, de nekem hosszútávú céljaim is vannak a csapattal. Könnyen úgy végezhettük volna, mint a másik kettő” – utalt a Verstappen-Hamilton ütközésre. 21 évesen tudja, eljön majd még az ő ideje. „Csak boldog vagyok. A jövőben nekem is meglesz majd az esélyem” – örült a McLaren kettős győzelmének.