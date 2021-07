Hamilton: Nem kellene ilyen agresszívnek lennie

//formula.hu/f1/2021/07/18/hamilton-nem-kellene-ilyen-agresszivnek-lennie-maxnek

2021-07-18 19:45:00

A brit úgy érzi, már bőven bent volt a Red Bull mellett a 9-es kanyarban, ahol az első körben ütközött vb-riválisával. A Mercedes F1-es pilótája szerint mindig kettőn áll a vásár.

A Brit Nagydíj első köréig kellett várnunk arra, hogy a két vb-aspiráns összeütközzön: az addig is kőkemény csatát vívó Max Verstappen és Lewis Hamilton a 9-es kanyarban ért össze, ami után a holland óriási tempóval a falba csapódott. A Red Bull-ost kórházba is kellett szállítani elővigyázatossági vizsgálatok céljából, a britet pedig tíz másodperces időbüntetéssel sújtották, de végül így is megnyerte a hazai nagydíját, nyolc pontra csökkentve ezzel a hátrányát az összetett tabellán.

Hamilton a futam után a Sky Sportsnál elemezte részletesen, hogyan látta a Verstappennel vívott csatáját és a szóban forgó incidenst: „Nagyon mérges voltam a Maxszel történt ütközés után. Egyszerűen úgy érzem, nem lenne szüksége arra, hogy olyan agresszív legyen, mint amilyen” – vélekedett a hétszeres világbajnok. „A 6-os kanyar felé menet is koccolgatta a kerekeimet. De ez klassz, hiszen vannak felvételek korábbi nagyszerű versenyzőkről, ahogy az egyenesben úgy harcolnak, hogy összeérnek a kerekeik. Ez biztosan klasszul néz ki. De próbáltam neki helyet hagyni.”

„Bőven bent voltam már mellette a 9-es kanyarban, és egyikünk sem vette el, aminek ez lett a végeredménye. Elfogadom a büntetést, de ez soha nem egy ember hibája, mindig a két pilóta között oszlik meg. Nem igazán érzek most semmit, próbáltam ezt a vezetésembe átültetni, ami sikerült is, és büszke vagyok rá, hogy ilyen közönség előtt tudtam győzni.”

A Mercedes-pilóta a riportertől tudta meg, hogy riválisát kórházba szállították. A brit természetesen hangsúlyozta, hogy sosem így szeret nyerni, de arra a kérdésre, hogy szerinte ez esetleg más fényt vet-e karrierje 99. nagydíjgyőzelmére, így felelt:

„Őszintén szólva, nem. Ilyen a versenyzés. Természetesen szerettem volna tovább versenyezni úgy, hogy hagyunk egymás helyet, és elég hely van a pályán ahhoz, hogy ketten elférjünk. Elég sokáig sikerült is ezt ütközés nélkül végrehajtani. De ha valaki túl agresszív, ilyen dolgok megtörténnek. Nincs olyan versenyző itt, aki ne tudná, mennyire agresszív tud lenni egy pilóta. Nem igazán tudok többet mondani. Remélem, hogy rendben van. Nyilván örültem volna, ha egész futamon kerék a kerék ellen csatázunk. Élvezem az ellene való versenyzést, és várom is a továbbiakat. De senkinél nem fogom elvenni, ahogy nyilván mások sem. Szükségünk volt a pontokra, és rést hagyott, én pedig próbáltam lecsapni rá.”