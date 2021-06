Csalódott idei legjobb eredménye után Russell

//formula.hu/f1/2021/06/20/csalodott-idei-legjobb-eredmenye-utan-russell

2021-06-20 18:36:30

2021-06-20 18:36:30

A várakozásokat felülmúló Francia Nagydíj pozitív és negatív meglepetéseket is egyaránt hozott. George Russell 12. helye az előbbiek közé tartozik, a brit azonban cseppet sem boldog.

A Williams pilótája a futam után elmondta, frusztrálja, hogy mai formája végül csak ennyire volt elég. „Legyőztük az Alfákat, és Tsunodát is sikerült a pályán megelőznünk. Ez annyira idegesítő, minden egyes alkalommal, amikor jó versenyünk van, sosincs kiesés, ütközés vagy bármi hasonló” – nyilatkozta keserű szájízzel Russell.

„Szerintem ez már a harmadik eset volt, hogy a 12. hely környékén végeztünk úgy, hogy erős futamunk volt. Majd csak eljön a mi időnk is. Örülök azért ennek is” – folytatta. Csapata stratégiáját azonban pozitívumként említette, ami a kulcs volt ahhoz, hogy még az egyik Ferrarit, Charles Leclerc-t is maga mögé utasítsa. „Nagyon nehéz volt, hogy a szemcsésedés elkerülése miatt ne menjek túl gyorsan, de túl lassan se, nehogy hőmérsékletet veszítsen a gumi. Nagyon jó munkát végeztünk, jól éreztem magam az autóban.”

Russell ugyan továbbra sem tudta megszakítani azt a sorozatát, hogy pont nélkül zárja a futamait (legalábbis a Williamsnél, tavaly a Mercedes beugrójaként ugyan sikerült neki), csapata számára így is értékes volt a helyezése. A Williams ezzel a kilencedik helyen áll a konstruktőri bajnokságban a Haas előtt. A brit már csak emiatt sincs kibékülve a végeredménnyel.

„Ez is mindig ott van a gondolataim közt. Ha már nem szerzünk pontokat, akkor legalább a 9. helyet meg kellene szereznünk a bajnokságban. Persze nem lehetünk biztosak abban, hogy a Haasnak lesz-e egyáltalán bármennyi pontja idén, de akkor is biztosra kell mennünk. 12. hely a versenyen, 9. a konstruktőrök között, a csapat számára ez is fontos” – zárta gondolatait Russell.