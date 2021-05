Rosberg: Verstappen túl sokat hibázik

//formula.hu/f1/2021/05/02/rosberg-verstappen-tul-sokat-hibazik

2021-05-02 19:02:00

A 2016-os világbajnok szerint Max Verstappen csak most jön rá, Lewis Hamilton valójában mennyire jó versenyző. Ellene csak akkor lehet nyerni, ha egy pilóta tökéletesen teljesít.

Bahrein és Imola után döntetlen állással érkezett az F1-es szezon harmadik állomására az idei világbajnokság két bajnokesélyese, Lewis Hamilton és Max Verstappen. Mindketten egy-egy futamgyőzelemmel rendelkeztek, ami a portimaói forduló után Hamilton javára 2:1-re módosult, miután a regnáló világbajnok a harmadik helyről is képes volt nyerni. Előnye ezzel nyolc pontra nőtt a tabellán, ami Nico Rosberg szerint jól mutatja, hogy Hamiltont csak közel tökéletes mutatóval lehet legyőzni. Ezt a német pontosan tudja, hiszen 2014 óta ő volt az egyetlen, aki képes volt legyőzni a britet.

Rosberg szerint Verstappen csak most jön rá igazán, a hétszeres világbajnok valójában mennyire kiemelkedő ellenfél. „Fenomenális verseny volt Hamiltontól. Kissé szórakoztat, hogy Max Verstappen egyre inkább rájön, mennyire jó versenyző Lewis Hamilton. A világbajnoki cím érdekében mindent tökéletesen kell csinálnia, de az állás jelenleg 2:1 Lewis javára” – fogalmazott a Sky Sports futamértékelőjében.

Rosberg kiemelte, Verstappen mennyire sok hibát vétett az utóbbi néhány hét során. Bahreinben egy potenciális futamgyőzelmet, Imolában és Portimaóban pedig a pole-pozíciót bukta el pályaelhagyások miatt, ráadásul a portugál futamon teljesített leggyorsabb körét, valamint az ezért járó egy pontot is emiatt vették el tőle. „Szerintem a győzelmet akartak szerezni, mert gyorsabb volt az autójuk. A tegnapi időmérőn Max Verstappené volt a leggyorsabb kör, amit egy hiba miatt töröltek. A futamon is övé volt a leggyorsabb kör, és a pályahatárok be nem tartása miatt azt is törölték. Túl sok a hiba” – hangsúlyozta ki a német.