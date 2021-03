Bottas: Minden eddiginél többet várok

//formula.hu/f1/2021/03/03/bottas-minden-eddiginel-tobbet-varok

A Mercedes finnje minden korábbinál keményebb hozzáállással és némi önzőséggel készül a 2021-es F1-es szezonra, amiben a legnagyobb célja természetesen a világbajnoki cím megszerzése.

Idén ötödik szezonjára készül Valtteri Bottas a Mercedes F1-es istállójánál, ahol ezalatt minden évben az a Lewis Hamilton volt a csapattársa, aki rendre behúzta mellette a világbajnoki címeket. A finn pilótát számos kritika érte az évek során, amiért nem tudta igazán meghajtani Hamiltont a pénzéért, ezért felmerülhet a kérdés, a 31 éves versenyző idén vajon mivel készül az előtte álló hajszára. A Mercedes keddi év eleji bemutatóján a finn arról beszélt, 2021-ben újabb szintre emelte a saját maga elé állított elvárásokat.

„Igen, idén minden eddiginél többet várok el magamtól. Nyilván nem akarom túlhajtani a dolgokat, de az a végső cél, hogy az utolsó verseny után visszatekintve azt mondhassam el magamról, hogy mindent megtettem a világbajnoki cím megnyerése érdekében. Ez a végső célom. Ez érvényes a körülöttem lévő emberekre is, bárkivel is dolgozzak. Annyit fogok elvárni, amennyit helyesnek tartok, hogy megszerezzem a szükséges támogatást és információkat. Ezen a téren talán kissé önzőbbé válhatok. Egy életen belül egy éven át mindent beleadni nem sok, és most ez a hozzáállásom” – nyilatkozta a keddi sajtótájékoztatón, amelyen a formula.hu is részt vett.

Bottas 2013 óta tagja a Formula-1 mezőnyének, ez idő alattt 9 győzelmet és 56 dobogós helyezést szerzett.