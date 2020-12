Verstappen nem érti Leclerc bevetődését

Rajtbalesettel indult a Formula-1-es Szahíri Nagydíj: Charles Leclerc a 4-es kanyar féktávján próbált meg beszúrni ellenfelei mellé, viszont belecsúszott Sergio Perez autójába. A mexikói ugyan folytatni tudta – sőt, a mezőny végéről visszazárkózva végül meg is nyerte a futamot! –, a Ferrari azonban kiesett, ahogy az ütköző autókat kikerülni nem tudó Max Verstappen számára is a falban ért véget a verseny. A Red Bull hollandja érthetően csalódott volt a történtek miatt, s elsősorban Leclerc felelőtlen manőverét okolja az eseményekért:

George Russel heading to 1st place.



Le Clerc X Perez X Verstappen crash.



Safety car deployed after the collision. #SakhirGP pic.twitter.com/15G8KDYkut