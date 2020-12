Ocon: Sírtam, amikor beértem a célba

//formula.hu/f1/2020/12/06/ocon-sirtam-amikor-beertem-a-celba

2020-12-06 20:22:00

A Formula-1 legfrissebb dobogós helyezettje Esteban Ocon: a francia úgy érzi, egyre kevésbé hisznek benne, szahíri második helyezése azonban bizonyítja, egyre közelebb van Ricciardo szintjéhez.

Pályafutása első dobogóját szerezte a mezőnybe 2020-ban visszatérő Esteban Ocon – korábbi legjobb eredménye ötödik helyezés volt –, köszönhetően annak, hogy egykiállásos stratégiával teljesítette versenyét, amelyhez hasonló taktikát egyedül a szintén top háromban végző Lance Stroll választott. A 11. helyről induló francia csak Sergio Perezzel nem tudott mit kezdeni, aki a futam utolsó harmadában előzte meg őt, akkor még a harmadik helyért zajló csatában, a Mercedes katasztrofális kettős kiállása előtt.

„Nincsenek szavak, sírtam, amikor beértem a célba. Annyi minden ment át a fejemen: nagyon nehéz ez a szezon és nem mindig alakultak jól a dolgok számomra. Keményen dolgoztam leszegett fejjel, továbbra is motivált maradtam, és ez nagyon fontos volt. Amikor egyre kevesebben hisznek benned, akkor fontos, hogy te továbbra is higgy magadban” – mondta a dobogós interjúk során a második Ocon, aki a csapat harmadik idei pódiumát szerezte.

Az előző két alkalommal a csapattárs, Daniel Ricciardo lett harmadik, akinek Ocon a szezon eddigi részében csak az árnyékában volt – ez a mostani második helyezéssel megváltozott. „Daniel nagyszerű mérce, jó hozzá hasonlítani magamat. Remek szezont fut második renault-s évében, és a csapat is előrelépett általánosságban. Úgy érzem, hogy én is jó ütemben fejlődtem egész szezonban, egyre közelebb kerülök hozzá, és az, hogy most itt vagyok a dobogón, tényleg a hab a tortán” – értékelt a Formula-1 legújabb dobogósa, a 13. különböző versenyző, aki idén az első három között végzett.