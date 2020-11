Perez: Ricciardónak ajándékoztuk a dobogót

//formula.hu/f1/2020/11/01/perez-ricciardonak-ajandekoztuk-a-dobogot

2020-11-01 16:16:15

2020-11-01 16:16:15

„A futam után mindig könnyű megmondani, mi a helyes döntés” – mondja Sergio Perez a biztonsági autó alatti kiállásról. A mexikói visszaesett a harmadikról a hatodik helyre, a mögötte levő Ricciardo pedig dobogón végzett.

Felcsillant Sergio Perez idei első dobogós helyezésének kilátása az Emilia-Romagna-i Nagydíjon: amikor Max Verstappen defektet kapott a futam záró szakaszában, a Racing Point pilótája lépett fel a harmadik helyre. Mikor azonban beküldték a biztonsági autót, a csapat merész taktikai döntésre tette le a voksát: a két Mercedeshez hasonlóan kijött második kerékcserére.

Csak míg Hamilton és Bottas büntetlenül megtehette a bokszlátogatást az előny birtokában, a középmezőnyben többen kint maradtak, így Perez visszaesett a hatodik helyre. A gumielőnyt nem tudta kihasználni, így a mexikói ebben a pozícióban ért célba: még bukott is egy helyet, mikor Danyiil Kvjat megelőzte, bár Alex Albon hibájával visszanyerte a pozíciót.

„Ha visszatekintünk, akkor nem volt logikus döntés abban a pillanatban, túl késő volt már hozzá, de a futam után mindig könnyű megmondani, mi a helyes döntés” – nyilatkozta a helyszíni riportereknek Perez. „Ma különösen nehéz volt előzni. Nem beszéltem még a csapattal, de biztos megvolt az okuk rá.”

„Fájdalmas, fájdalmas ez a mai nap, mivel az a dobogó a zsebünkben volt. Egyszerűen nehéz megemészteni. Azt hiszem, ők is olyan csalódottak, mint én vagyok most. Csapat vagyunk, együtt veszítünk és együtt is nyerünk. Utólag megmondhatjuk, hogy rosszul döntöttünk ma. Olyan helyzetbe kerültünk magunknak köszönhetően, hogy pódiumot szerezhettünk volna. De igen, fájdalmas nap volt, a bajnokság szempontjából is. Lényegében odaajándékoztuk a dobogót Ricciardónak” – fogalmazott a csalódott Perez.

Egy jobb hír a Racing Pointtól, hogy az a szerelő, akit Lance Stroll utolsó kiállása során elütött, nem sérült meg: a csapat orvosai megvizsgálták a lábát, és mindent rendben találtak.