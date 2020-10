Mégsem engednek be nézőket a Török Nagydíjra

//formula.hu/f1/2020/10/05/megsem-engednek-be-nezoket-a-torok-nagydijra

2020-10-05 15:29:00

Kilenc év után tér vissza a versenynaptárba a Török Nagydíj, azonban a korábbi híresztelésekkel ellentétben nem mehetnek be nézők az eseményre. Pedig három fontért árulták a napijegyeket.

A Török Nagydíjat eredetileg meg sem tartották volna ebben a szezonban, azonban 2011-es búcsúját követően idén a koronavírus „segítette hozzá” Isztambult egy újabb F1-es futam megrendezéséhez.

Oroszországban már lehettek nézők, méghozzá 30.000 embert is beengedtek a lelátókra, a törökök pedig még ennél is magasabbra helyezték a lécet, ők ugyanis 100.000 rajongót szerettek volna a helyszínen látni a három nap alatt.

A jegyek a vírus miatt nagyon alacsonyan voltak árazva, mindössze 1200 forintnak megfelelő összegért árultak belépőket a Török Nagydíjra, melyek napijegyek voltak, ebből pedig már 40.000 darabot el is adtak. Most azonban a Török Járványügyi Bizottság és a kormány javaslatára mégsem engedik be a rajongókat.

Törökországban üresen maradnak a lelátók

Így szól a közlemény: „A koronavírus terjedésének mértékére való tekintettel, illetve az Isztambuli Provinciális Járványügyi Bizottság tanácsára a Tartományi Higiéniai Bizottság úgy határozott, hogy a 2020-as Formula-1 DHL Török Nagydíjat nézők nélkül kell megtartani.”

Az F1 egyik szóvivője a közleményre ekképp reagált: „Ebben a szezonban leginkább a biztonságot tartjuk szem előtt, és a továbbiakban is ez lesz a prioritásunk. Szerettük volna vendégül látni a szurkolókat Törökországban, de az ott kialakult helyzet ezt nem teszi lehetővé, mi pedig maximálisan megértjük és tiszteletben tartjuk ezt a döntést.”

Mugellóban beengedtek néhány embert, Oroszországban pedig a hétvége folyamán 30.000 rajongó lehetett jelen a helyszínen, a jelenlegi állás szerint pedig az Eifel Nagydíjon, majd Portimaóban és Imolában is lehetnek nézők a lelátókon, azonban ott is csak korlátozott mennyiségben.