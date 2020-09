Újra nulla: Semmi nem jött össze Vettelnek vasárnap

//formula.hu/f1/2020/09/27/ujra-nulla-semmi-nem-jott-ossze-vettelnek-vasarnap

2020-09-27 17:32:00

2020-09-27 17:32:00

Négy verseny alatt egyetlen pontot szerzett Sebastian Vettel, aki még az első körös balesetekből sem tudott hasznot húzni Szocsiban. Beismeri azt is, a Ferrari ennél többre lett volna képes, ő viszont nem tudott előzni.

Szombati balesete a Q2-ben nehéz helyzetbe juttatta Sebastian Vettelt, akinek a 14. helyről kellett startolnia Oroszországban. Míg azonban mások négy-öt pozíciót is javítva pontot szereztek, Vettel csupán a 13. helyen ért célba: sem a kiesések, sem a taktika – az utolsók között tudta le egyetlen cseréjét – nem kedveztek neki.

„Én megpróbáltam mindent, de nem volt jó első köröm, nem tudtam hasznot húzni mások ütközéseiből, nem volt hely, ahova mehettem volna. Ezután beragadtam a lassú csoportba, nem tudtam előzni és csak küszködtem. Ha akkor sikerrel járok, máshogyan alakulhatott volna a versenyem, de nem sikerült előznöm. Nem nagyon tudtam volna bármit másként csinálni, a bokszkiállások tekintetében sem. Nem lett volna értelme még tovább maradni” – nyilatkozta Vettel a helyszíni tévériportereknek.

Vettel elismerte, nem arról van szó, hogy a Ferrari volt reménytelen – amit Charles Leclerc hatodik helye is bizonyít a másik autóval –, egyszerűen az ő oldalán siklott félre minden: „Nem volt annyira rossz ez a hétvége, de a verseny többségében be voltam ragadva. Az autó a látottaknál kicsit gyorsabb volt, de én személyesen szenvedtem, hogy kibírják a gumik. Nem volt valami jó” – összegezte rezignáltan a négyszeres világbajnok, aki túlzás nélkül pályafutása legrosszabb szezonját teljesíti, ennek is a mélypontján van, ami csak nem akar véget érni.

Sebastian Vettel mindössze 13. helyen áll a világbajnokságban, 17 pontot gyűjtött a szezon tíz futama során, az utolsó négyen azonban mindössze egyet, emellett két 13. helyezést és egy kiesést tud felmutatni Spa óta. Vele kontrasztosan a körülmények alakulását nem először kihasználó Leclerc hatodik helye nyolc pontot ért – az ő számlálója 57 világbajnoki egységnél áll idén.