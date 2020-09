Gasly: Nem volt fair a lefokozásom

//formula.hu/f1/2020/09/18/gasly-nem-volt-fair-a-lefokozasom

A tavalyi évet élete legkeményebb kihívásának nevezte a monzai futamgyőztes, aki beszélt arról is, miért ült sokáig a dobogón és milyen érzés volt Franciaország elnökének gratulációját fogadni.

Elképesztő hullámvasút eddig Pierre Gasly Formula-1-es pályafutása: 2019-ben egy év után előléptették a Red Bullhoz, ahonnan azonban a Max Verstappenétől jelentősen elmaradó teljesítménye miatt még év közben visszafokozták a Toro Rossóhoz. Ott viszont megszerezte karrierje első dobogós helyezését a Brazil Nagydíjat, majd az idei Olasz GP-n – részben nem kis szerencse révén is – futamot is tudott nyerni. Az Alpha Tauri pilótája maga is elismeri, hogy kalandos eddig a karrierje, és Anthoine Hubert tavalyi tragédiájával együtt a nyár vége volt a legkeményebb időszak számára:

„Még három éve sem vagyok a Formula-1-ben, de úgy érzem, máris rengeteg dolgon mentem keresztül, pozitív és negatív értelemben egyaránt” – nyilatkozta Gasly a Sky Sportsnak. „Mondhatjuk, hogy a tavalyi év messze a legkeményebb kihívást jelentette az életemben. Nyilván kemény volt a lefokozásom, és bizonyos okokból igazságtalannak is éreztem. Aztán jött Spa, ahol elveszítettem az egyik barátomat, és úgy éreztem, minden a lehető legrosszabb pillanatban jött össze. A bennem lévő akarat minden addiginál erősebben hajtott előre, hogy bizonyítsak, hogy jobb és erősebb legyek, és még többet visszaadjak a mögöttem álló embereknek. Ők azok, akik minden egyes hétvégén lehetővé teszik, hogy a lehető legmagasabb szinten teljesítsek. Szükség van rájuk ahhoz, hogy sikeres lehessek a Formula-1-ben, és igazán hálás vagyok ezért.”

A francia versenyző azt is elmagyarázta, miért ült olyan sokáig a monzai dobogón, a szezon egyik ikonikus képét produkálva: „Rengeteg érzelem öntött el. Ott álltam a legfelső fokán, a francia himnuszt hallgatva, ez igazán erőteljes volt. A pillanat, amiről hatéves korom óta álmodtam, amikor elkezdtem a Formula-1-et nézni. Brazília után is úgy éreztem, hogy annyira intenzív volt a dobogós ceremónia, imádtam minden másodpercét, aztán amikor hétfőn felébredtem, úgy éreztem, annyira rövid volt, azt kívántam, bárcsak tovább tartott volna. Ezért akartam minden pillanatát kihasználni ennek, hiszen annyira egyedi pillanat az első győzelem, amit csak egyszer élhetsz át: leültem, és végiggondoltam mindent, ami átfutott az agyamon, és kiélveztem minden másodpercét.”

Gasly azt is elárulta: a győzelmét követően még Emmanuel Macron francia elnök is felhívta őt. „Nagyon váratlan volt, nem minden nap hív fel az elnököd, hihetetlen volt. Megható dolgokat mondott, de igazából amikor meghallod az elnök hangját, azt gondolod magadban: ’mi történik itt?’. Akkor jöttem rá, hogy valami nagy dolog történt az életemben vasárnap, megható volt, ahogy gratulált és azt mondta, hogy büszke rám, ahogy egész Franciaország is az arra, amit elértem.”