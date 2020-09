Kitoltak az F1-be vágyó új csapattal: Triplájukra nőttek a költségek

//formula.hu/f1/2020/09/17/kitoltak-az-f1-be-vagyo-uj-csapattal-triplajukra-nottek-a-koltsegek

2020-09-17 11:09:00

200 millió dolláros nevezési díjjal sarcolják meg a Formula-1-be beszálló új formációkat. Ez hatalmas akadályt gördít a Panthera elé, amely eredetileg 80-120 milliós kiadással számolt.

Nem hemzsegnek a rajtrácsra vágyó új istállók a Formula-1 körül, az elmúlt időszakban egyetlen érdeklődőről hallhattunk, a Panthera Team Asiáról. A projekt eredetileg már 2021-ben a rajtrácsra vágyott, de az új szabályrendszer elhalasztása miatt jelenleg 2022 a cél.

A híradások alapján a projekt kitartó, de törekvéseit megnehezíti – ha nem lehetetleníti el – az új Concorde-szerződés azon pontja, amely 200 millió dolláros nevezési díjat ír elő az új indulóknak. A horribilis összeg a meglevő istállók értékét védeni és a mezőny felhígulását megakadályozni hivatott, elvben pedig a befektetés hosszabb távon megtérül az új istállók számára. Az összeg nevezési díj címszó alatt azonban irreálisan nagy, tekintetbe véve, hogy a Force India és a Williams ennél alacsonyabb összegért cserélt tulajdonost, a költséglimitet pedig 145 millió dollárnál húzták meg az első évben. A Panthera terveinek egyik mozgatórugója is a pénzügyi plafon volt, 80 és 120 millió dollár közé saccolták a Formula-1-es indulás költségeit.

„Nyilván nem jó hír számunkra, de nem váratlan, számítottunk rá. Könnyebb 100 milliót összegyűjteni, mint 300 milliót” – mondta a Racefans.net-nek a csapat társalapítója, Benjamin Durand. Az összeg nagysága azt jelenti, hogy a Panthera számára kifizetődőbb lenne megvásárolni egy már létező csapatot:

„Minden opció az asztalon van. Nyilvánvaló, hogy egy másik csapat értéke kevesebb, mint 200 millió, úgy hallottam, hogy a Williamst is ennél kisebb összegért vették meg, mindennel együtt. Nem tudom, most milyen csapatok vannak eladósorban. Az aggály az, hogy a tulajdonosok úgy érezhetik, mesterségesen felnyomhatják a csapatuk árát, annak ellenére, hogy nincs mögötte az érték” – folytatta a több szériában érdekelt SMP Racing korábbi csapatmenedzsere.

Az F1 ajtaján kopogtató formáció arról sem mondott le, hogy a nevezési díjjal együtt új csapatként száll be a Formula-1-be. A csillagászati összegért cserébe azonban előnyöket is várnak: „Meg kell ismernünk, milyen szerződést kínálnak. Az, hogy 200 milliót elő kell teremteni, nem azt jelenti, hogy egyszerűen befizetünk 200 milliót. Cserébe hozzáférést kapunk már első évben a pénzdíjhoz? A Concorde-szerződéssel előnyök is járnak, amelyeket meg kell ismernünk, aztán mérlegelni a támogatóinkkal, megéri vagy sem új csapatot indítani, vagy inkább meglevőt kell megvásárolni. Jelenleg azonban nincs sok istálló a piacon” – mondta Durand.