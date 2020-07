Riválisok: Racing Point? Ők már nem a középmezőny!

//formula.hu/f1/2020/07/04/rivalisok-racing-point-ok-mar-nem-a-kozepmezony

2020-07-04

2020-07-04 09:40:00

Ígéretes nyitónapi teljesítményével a Racing Point alakulata ráijesztett az eddigi közvetlen ellenfelekre a Red Bull Ringen. Olyannyira, hogy többen máris magasabb polcra helyezték a silverstone-i különítményt.

Egy fecske nem csinál nyarat, mint ahogyan egy pénteki szabadedzés sem, pláne nem akkor, ha az évadnyitó első tréningnapjáról beszélünk. A Racing Point viszont a jelek szerint borítja az elméletet: noha a valósággal köszönőviszonyban álló képet csak az időmérő edzés után kaphatunk az erőviszonyokról, a rózsaszín alakulatot a riválisok már az Osztrák Nagydíj nyitóedzései után kiemelték a középmezőnyből.

„Ma azt láthattuk, hogy a Racing Point többé már nem tartozik a középmezőnyhöz” – jelentette ki az Alpha Tauri pilótája, Pierre Gasly az első edzésnap után, miután a konkurens formáció versenyzői, Sergio Perez és Lance Stroll a 3. és a 7. pozícióban végeztek.

Nem Gasly volt az egyetlen, aki hasonló kijelentésre ragadtatta magát: tavaly a McLaren végzett a konstruktőri tabella 4. helyén, amely az elérhető legjobb pozíció a középmezőnybeli istállók számára, azonban az első ausztriai edzések után már a wokingiak versenyzője, Carlos Sainz is úgy foglalt állást, hogy a Racing Point számukra elérhetetlen távolságban van. „Nagyon gyorsak voltak ma” – mondta az évad meglepetésének ígéretével kecsegető rivális csapatról a spanyol. „Számítottunk is erre, hogy gyorsak lesznek, de az, hogy egy ilyen rövid pályán ekkora előnyben vannak a középmezőny többi részével szemben, az különösen meggyőző. Véleményem szerint olyan távolságban vannak tőlünk, hogy talán próbálkozni sem tudunk ellenük. A Renault-val legalább partiban vagyunk, ami mókás lehet.”

Egy másik középmezőnybeli istálló, az Alfa Romeo csapatfőnöke, Fred Vasseur is kihangsúlyozta, hogy a Mercedes tavalyi versenygépére az egészségesnél talán nagyobb mértékben hasonlító RP20-assal a Racing Point szintet lépett: „A tavalyi évhez képest hatalmasat léptek előre, nekik sikerült a legnagyobbat előreugraniuk” – vélekedett a francia szakember.

Lawrence Stroll csapatának vezetője, Otmar Szafnauer a pénteki edzések után a Renault-t és a McLarent titulálta a Racing Point legfőbb ellenfelének, ugyanakkor egy újságírói felvetésre megjegyezte, hogy „talán” a Ferrari ellen is lehet sanszuk. A különítmény vezérpilótája, Perez az eredménylista 3. helyére, a Mercedesek mögé iratkozott fel, azonban a 0,641 másodperces hátrány óvatosságra sarkallja az egyébként optimista mexikóit.

„Van elképzelésünk arról, hogy hol tartunk, de holnap nagyon össze kell raknunk a dolgokat, mert az számít majd igazán” – mondta Perez, aki előzetesen pályafutása eddigi legjobb versenygépének titulálta az RP20-ast és ezúttal is dicsérte a „rózsaszín Mercedest”. „Csodálatos az autó. A csapat szenzációs munkát végzett a gyárban, így olyan autót kaptunk, amely már most is nagyon jól működik. Igyekszünk ezt meghálálni, remélhetőleg jó eredményt sikerül elérni ezen a hétvégén, de tudjuk, hogy ehhez nagyon sokat kell dolgoznunk és sok dolgon kell javítanunk szombatra, vasárnapra. Annyi biztos, hogy a hétvége folytatása nagyon izgalmasnak ígérkezik, hiszen még mindig nagyon sok dologról nincs tudomásunk.”

Otmar Szafnauer a nyitónap végén hangsúlyozta, hogy az elmúlt hónapok pletykaáradata ellenére nem számítanak óvásra a Mercedes-hasonlóság miatt, de mint láthattuk: a Red Bull azonnal nekiesett a Mercedesnek a DAS miatt, miután egy hivatalos edzésnapon is bebizonyosodott, hogy a csillagosok fölényben vannak. Noha a szakvezető optimista, érdekes lesz megfigyelni, hogyan reagálnak majd a középmezőny csapatai – vagy akár az előttük állók – arra, ha esetleg Perez összehoz egy kiemelkedő időmérő- vagy versenyeredményt…