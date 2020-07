Sainz fél attól, hogy benne lappang a vírus

//formula.hu/f1/2020/07/01/sainz-fel-attol-hogy-benne-lappang-a-virus

A koronavírus veszélye a mezőny pilótái felett lebeg: ha egészségesnek érzik magukat, de valójában tünetmentes fertőzöttek, vagy egyszerűen a környezetükben betegszik meg valaki, bukhatják futamukat.

Az egészségügyi monitorozás a Formula-1-es mindennapok részévé válik az Osztrák Nagydíjtól: a szakszemélyzet bizonyos időközönként koronavírusteszteket végez a paddock minden tagján, valamint vizsgálják a tüneteket, hogy amennyiben fertőzöttet találnak, azonnal kiemelhessék.

Az egészségügyi protokoll szerint pozitív teszteredmény esetén nemcsak a beteget, de a vele érintkezetteket is karanténba zárják, amíg be nem bizonyosodik, hogy egészségesek. A McLaren pilótája, Carlos Sainz bevallja: fél attól, hogy saját vagy egy környezetében levő kontakt pozitív teszteredménye miatt nem versenyezhet.

„Lehet, hogy benned van a Covid-19, de nem is tudsz róla, nincsenek tüneteid. Az is előfordulhat, hogy valamelyik csapattag tünetmentes fertőzött, emiatt neked is ki kell hagynod a versenyt. Négy hónap kimaradás után újra versenyezni akarsz, de hirtelen abban a helyzetben találhatod magad, hogy tökéletesen jól vagy, egészségesnek tűnsz, de pozitív lett a Covid-19 teszt, ezért nem versenyezhetsz, négy hónap várakozás után. Szörnyű érzés lenne, amit el akarok kerülni” – mondta a CNN Sportnak Sainz.

„De balszerencse folytán is el lehet kapni, akkor pedig nincs mit tenni ellene, muszáj versenyeket kihagyni. A legrosszabb az lenne, ha az ember tökéletesen érzi magát, mint most, de a Covid-19 a szervezetében van, a vérében, ezért nem versenyezhet” – beszélt arról a félelméről Sainz, hogy tünetmentes fertőzött, amiről csak a kötelező teszt során szerez tudomást.

A versenyzők hirtelen kiesése esetére készülnek a csapatok tartalékpilótái: a McLaren abban egyezett meg a Mercedesszel, hogy szükség esetén bevetheti a németek cserejátékosait, Stoffel Vandoorne-t és Esteban Gutierrezt.