Több fejlesztési időt kaphatnak a gyengébb csapatok

2020-05-22 14:09:00

Egy csokornyi, a Formula-1 jövőjét élhetőbbé tevő szabályváltozásról szavaznak a sport döntéshozói, köztük egy eddig nem tárgyalt újítási tervezettel, amely a gyengébb csapatoknak több lehetőséget adna az aerodinamikai fejlesztésekre.

Az F1 vezetői és csapatai már a járvány előtt is azon ötleteltek, hogyan lehetne drasztikusan csökkenteni a sport költségeit, egyúttal közelebb hozva egymáshoz a csapatok teljesítményszintjét, ami hosszú távon fenntarthatóvá tenné a sportot a résztvevők számára, remélhetőleg izgalmasabb és változatosabb csatákat produkálva a pályán. A pandémia megjelenése azonban felgyorsította az ezirányú törekvést, hiszen a komoly bevételektől eleső sportban még szorongatóbb problémává vált a kisebb büdzséből gazdálkodó csapatok fennmaradása.

A mai napon, május 22-én pedig több ezt érintő, kulcsfontosságú kérdésben szavaznak a csapatok. Az elmúlt hetekben legtöbbet tárgyalt téma a jövőre első alkalommal bevezetendő költséglimit: az érintettek arról döntenek, elfogadják-e a korábban megállapított évi 175 millió dolláros keret 145 millió dollárosra csökkentését a megváltozott gazdasági helyzet fényében. További javaslat, hogy a rákövetkező két évben még 5-5 millióval csökkentsék a csapatoknak egy szezon során rendelkezésére álló kiadások maximális összértékét.

Felmerült egy korábban még nem hallott javaslat, amely talán még nem jövőre lépne életbe, ám egyesek szerint hosszabb távon ígéretes lehetőségekkel kecsegtet: ez egy úgynevezett aerodinamikai hendikeprendszer, amely több szélcsatornai- és CFD-tesztidőt adna a pályán gyengébben teljesítő csapatoknak. A Motorsport értesülései szerint többen is támogatják ezt az elképzelést, amely valós felzárkózási lehetőséget biztosítana a technikai hátrányban lévő istállóknak, ám mégsem kellene olyan mesterségesnek nevezett eszközökhöz folyamodni, mint büntetősúlyok elhelyezése a sikeresebb autókban. A gyengébbeknek juttatott előnyök pedig nem is számítanak teljesen idegen dolognak a technikai sportokban: a 2000-es évek közepén az F1-ben is élt egy rendszer, miszerint a bajnokságot az előző évben hátrébb zárók egy harmadik autót is pályára küldhettek a pénteki edzéseken. A MotoGP-ben pedig jelenleg is több tesztlehetőség jár a sikertelenebb gárdáknak.

Szintén szavazásra kerül az a javaslat, hogy a kisebb csapatok olyan alkatrészeket is beszerezhessenek a nagyobbaktól, amelyekre eddig nem volt lehetőség, például a kormányoszlopot vagy a pedálokat – ezzel tovább enyhítve a rájuk nehezedő anyagi terheket. Bár több mostani javaslat elfogadásához teljes támogatásra lenne szükség a csapatok részéről, a nemrég önmagát egyfajta „felhatalmazási törvénnyel” felruházó FIA a rendkívüli helyzetben megteheti, hogy egyszerű többségi támogatás mellett is elfogad új szabályokat, ha azok megítélése szerint segítenek a sport jövőjének biztosításában.